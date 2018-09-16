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09:30, 16 сентября 2018

Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, заставили давать интервью в качестве наказания

Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, заставили давать интервью в качестве наказания, — пишет газета The Daily Telegraph. Источники издания в правительстве Великобритании полагают, что это было наказание за оставленные во время операции следы. Руслан Боширов и Александр Петров попали на камеры наблюдения, использовали общественный транспорт, оставили флакон из-под отравляющего вещества. Источники отмечают, что другие подразделения российских спецслужб обвиняют Главное разведывательное управление в том, что его сотрудники зашли слишком далеко с последствиями попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

На этой неделе президент Владимир Путин сказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами. Сами обвиняемые в отравлении россияне дали интервью, в котором рассказали, что ездили в Великобританию как туристы.

Комментарии

38

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semia 16 сентября 2018 | 09:37

Они должны были друг друга выпороть.Они же на интервью намекнули,что геи!

vikwlad 16 сентября 2018 | 09:47

Если в российской власти оказались люди вороватые и невысокого ума, то естественно и в спецслужбах будут работать такие же бестолочи.

tvitov66 16 сентября 2018 | 09:50

vikwlad: «Унтер офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей богу врет. Она сама себя высекла»(с)

kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:09

tvitov66:
Англичане люди с юмором, понемножку подкидывают информацию. Проститутка, марихуана... Чего дальше нам приоткроют про этих Труляля и Траляля?

pipan 16 сентября 2018 | 09:37

Британские ученые и британские политики ,это одни и те же люди !)

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stopkran1969 16 сентября 2018 | 09:56

pipan: ну, в Британии и учёные и политики - люди. Так почему в эрэфии этих существ приходится по дарвину определять?

kottigr1 16 сентября 2018 | 09:39

Во всем виновата российская коррупция..
Вот наверняка киллерам, для успеха операции, что бы не привлекать внимание у посторонних, ГРУ выделило деньги на долгосрочную съемную квартиру, такси, рестораны, музеи, магазины, несколько комплектов новой одежды, что бы запутать следы..
А по факту что ?
Один дешевый номер в отеле на двоих, пара кроссовок и билеты на электричку..
Даже ГРУшные душегубы с работы деньги тащат.. !!

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vikwlad 16 сентября 2018 | 09:51

kottigr1:
Возможно им и хотели выдать на операцию крупную сумму, но, видать, их начальники отщипнули от этой суммы процентов 70.

traxau_okurka 16 сентября 2018 | 09:39

- Добрый день, я Петров. А это Боширов.
- Расскажите, как все случилось.
- Мы туристы. Он работает столяром, я электрик. В Солсбери были проездом.
- А зачем вы 12 раз за последний год приезжали в Женеву? И откуда у вас на это деньги?
- Слышь, ты подыгрывать должна, а не валить!

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vilingrad 16 сентября 2018 | 09:41

Скоро Вове самому придется выезжать, мстить предателям. Хочешь сделать хорошо-сделай сам. А может завклубом из Дрездена завалить врага? Сомнения есть...

venq 16 сентября 2018 | 09:42

бросьте все детективничать! ребят никто никуда не посылал. они просто по своей тёрке были в Солсбери. а ми-6 с ними по ошибке переусердствовала.
зы. а что касается новичка в номере... Лондон, ведь, город шпионов. там этого новичка навалом. любой дом или гостиницу посмотри.
:D

venq 16 сентября 2018 | 09:47

зы.зы. в понедельник спецкоры в эту паспортную УФМС №770001 подъедут и всё окончательно для нас разузнают.
:D

multipulti 16 сентября 2018 | 09:56

venq: Лондон, ведь, город шпионов
///
.я сама видела , они стояли, ну эти два мальчика в трусиках Петров и Баширов,
стояли в трусиках и смотрели на собор...

venq 16 сентября 2018 | 10:05

multipulti: ну, вот. видите! после тёрки с лекарственно-бицепсной мафией ещё и к собору, раздевшись, успели подойти. дело-делом. потехе-час. :D

kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:11

multip
Круче того. Взяли девочку, немолодую, жиренькую, потненькую, посадили под софитами, бери, говорят, интервью...

vlabumur 16 сентября 2018 | 09:43

Я иногда смотрю ТВ Такое впечатление что наша власть во главе с Путином живет по рецептам Сталинской эпохи.

kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:12

vlabumur: Впечатление такое, что Доктор Зло из вселенной Остина Пауэрса перебежал к нам и работает президентом.

justitia 16 сентября 2018 | 10:51

kryimzdick: а народ не понимает. Хотя в открытую регулярно происходят убийства, в том числе - массовые, как на Каширке и в Волгодонске, в Рязани, правда, сорвалось, и поймали ФСБшников прямо на горячем, но Патрушев сказал. что были учения - И ВСЕ ПОВЕРИЛИ!!
Щекочихин, Политковская, Литвиненко, Немцов, дети Беслана, Норд Ост... конца не видно.

cromwel 16 сентября 2018 | 09:43

В качестве наказания надо заставить до конца дней спать вдвоем в одной кровати

eternity88 16 сентября 2018 | 09:47

cromwel: а утром к золотову на плац на "шоу перед личным составом"

multipulti 16 сентября 2018 | 09:49

cromwel: спать вдвоем в одной кровати?
-и я не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает собор в Солсбери

mozhem_povtorit 16 сентября 2018 | 09:46

Бездарнейшая операция, начиная с идеи и заканчивая реализацией и отрицанием очевидных фактов, Путин пойман на лжи (к вопросу о настоящих чмо). Обосрались по полной на глазах у всего мира.

vladimir1_57 16 сентября 2018 | 09:47

это было наказание за оставленные во время операции следы.
\\
а что все это еще не снесли?
давно пора - гостиницу, жд вокзал, собор

sensei54 16 сентября 2018 | 09:51

Самое страшное наказание впереди - выучить наизусть цитатник пахана.

timwlad89 16 сентября 2018 | 09:53

Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, заставили давать интервью в качестве наказания
Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, заставили давать интервью в качестве наказания, — пишет газета The Daily Telegraph. Источники издания в правительстве Великобритании полагают, что это было наказание за оставленные во время операции следы. Руслан Боширов и Александр Петров попали на камеры наблюдения, использовали общественный транспорт, оставили флакон из-под отравляющего вещества. Источники отмечают, что другие подразделения российских спецслужб обвиняют Главное разведывательное управление в том, что его сотрудники зашли слишком далеко с последствиями попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
--------------
То есть Лондон и российская жидовская интеллигенция которые совместно состряпали этот скандал с применением оружия массового поражения с целью устранить Россию от Сирии и Украины после того как там разбиты основные силы террористов ,хотят теперь компромиссного решения.
Ни в коем случае. Компромисс с западом означает признание вины и признание своей роли вассала и с последующим полным уничтожением.
В западных странах на компромисс между собой не ходят.Там заключают сделки на основании того сколько можешь удержать и возможности нанести ответного поражающего удара.Так же как и с ядерным оружием, нужен паритет конкретно подтверждённый имеющими ресурсами..
Компромиссов не существует в природе.Есть только чёрное и белое.
Пример перестройка в России.ГДЕ ТАМ БЫЛ КОМПРОМИСС?!
Или события на Украине.Там компромисса нет.Там только паритет.
Так что господа,Лондон с диссидентской либеральной российской жидовской интеллигенцией состряпали провальное кино с отравлением оружием массового поражения Скрипалей ,которое было сделано для того, если Россия пойдёт на компромисс с западом,то запад применит оружие массового поражения и обвинять будут при этом только Россию.

perestarok 16 сентября 2018 | 09:57

Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, заставили давать интервью в качестве наказания
Источники издания в правительстве Великобритании полагают, что это было наказание за оставленные во время операции следы…"

Какие же в Великобритании придурки!

ur_sus 16 сентября 2018 | 10:09

perestarok:
Надо было вместо Петрова с его подружкой ("нормальным мужиком" Бошировым) на дело послать педиков Пупкина и Медведика. Они -то этого Скрипаля голыми руками завалили бы...

kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:14

perestarok: а у нас-то в Великороссии какие...

snikkersnepper 16 сентября 2018 | 10:52

perestarok:

Ну так вы комментарии на ЭМ видели? Почему в Британии должно быть чем-то лучше?

Величина интеллекта планеты Земля со времен Аристотеля есть постояная. А население растет.

moncegorskyi 16 сентября 2018 | 10:00

Пауки в банке. ГРУ своей "блестящей" операцией хотело утереть нос ФСБшникам. Мол и мы не лыком шиты и у нас есть пинкертоны похлеще чем ваши луговые-ковтуны с полонием, которые наследили где только можно при отравлении Литвиненко. Вот мы траванем, что комар носа не подточит....Вот и у этих тоже через одно место получилось с "новичком". Еще круче чучу отчибучили. Теперь ФСБшники издеваются над этой ГРУшной конторой, думаю, по полной. Мол, ну что, съели. Наши луговой-ковтун хоть лепетали в интервью как-то поприличней ваших у-бков. Где, мол, таких дегенератов набрали.... и в таком духе.

moncegorskyi 16 сентября 2018 | 10:03

Теперь ФСБ смеется и издеваются над ГРУ, которое хотело доказать, что тоже не лыком шиты. И новичок будет получше полония и не спалимся как Луговой и Ковтун. Получилось....

ramses333 16 сентября 2018 | 10:03

"Заставили давать интервью..."

Напоминает древний советский анекдот.
Приезжает в деревню корреспондент из областной газеты, чтобы взять интервью у передовой доярки.
Взволнованная этой новостью доярка прибегает к председателю колхоза и спрашивает, что это такое "взять интервью", что именно от неё требуется.
Сам не знаю, Семеновна,- говорит председатель.- Но ты на всякий случай подмойся.

dassie Алексей Памятных 16 сентября 2018 | 10:05

Интервью двух дебилов - это не их наказание, это саморазоблачение тупого кремлевского ворья, элементарной шпаны из подворотни. Полная деградация российской власти во главе с патологически неадекватным монархом.

kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:16

dassie: ну как... Вот эта комедия по телемосту с Симоняншей - это практически убийство. Как агенты спецслужб они после этого умерли, а как люди - вопрос.

sergo_25_26 16 сентября 2018 | 10:09

А путин уже не может никого не убивать? Вообще это была показательная "порка". Сегодня многие хотят рвануть с наворованным на Запад. А он боится остаться один с народом.

pomeranche 16 сентября 2018 | 10:10

В качестве наказания надо было устроить показательный процесс где бы они признались что они агенты, например, УСБ и действовали что бы очернить Россию и Путина. Опыт 30-х годов имеется. 20 лет без права передачи, ещё раз смена документов, фитнес клуб где то в мухосранске и военная пенсия. Все довольны! Занавес.

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justitia 16 сентября 2018 | 10:45

Итогом таких вот "туристических поездок " станет то, что ЕС -шенген визы простым туристам станет получать на порядок сложнее , а в Великобританию - и вовсе, почти невозможно.

iskateli 16 сентября 2018 | 10:54

- Вы на самом деле кто?
- Руслан Боширов, Александр Петров.
- Зачем вы пришли ко мне в кабинет?
- Друг вчера посоветовал посетить вашу прекрасную студию и дать интервью.
- Раша Тудей прекрасная студия?
- Да. Там есть знаменитая на весь мир Маргарита Симоньян. Вообще мы планировали у вас оторваться, выпить, закусить.
- Эротические фотки со мной поделать?
- Да-да. Мы их вам потом обязательно покажем.
- А почему вы пришли ко мне в ватниках и ушанках, сидите здесь, потеете?
- В Москве сегодня +20 градусов. Как это по-русски: "дубак"! После интервью пойдем в ГУМ валенки покупать.

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