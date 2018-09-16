Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, заставили давать интервью в качестве наказания, — пишет газета The Daily Telegraph. Источники издания в правительстве Великобритании полагают, что это было наказание за оставленные во время операции следы. Руслан Боширов и Александр Петров попали на камеры наблюдения, использовали общественный транспорт, оставили флакон из-под отравляющего вещества. Источники отмечают, что другие подразделения российских спецслужб обвиняют Главное разведывательное управление в том, что его сотрудники зашли слишком далеко с последствиями попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

На этой неделе президент Владимир Путин сказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами. Сами обвиняемые в отравлении россияне дали интервью, в котором рассказали, что ездили в Великобританию как туристы.