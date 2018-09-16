Участника Pussy Riot Петра Верзилова привезли на лечение в Берлин. Об этом агентству РИА «Новости» рассказала Мария Алёхина, которая также является участницей группы. Петра Верзилова госпитализировали в минувший вторник. Близкие считают, что он мог быть отравлен медицинскими препаратами.