Петра Верзилова привезли на лечение в Берлин
Участника Pussy Riot Петра Верзилова привезли на лечение в Берлин. Об этом агентству РИА «Новости» рассказала Мария Алёхина, которая также является участницей группы. Петра Верзилова госпитализировали в минувший вторник. Близкие считают, что он мог быть отравлен медицинскими препаратами.
Комментарии8
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ivfn 16 сентября 2018 | 09:35
//Близкие считают, что он мог быть отравлен медицинскими препаратами.//
ТО есть передоз. Как с Кара-Мурзой младшеньким было ,тоже самое
kuxxxku 16 сентября 2018 | 10:01
ivfn: Теперь хоть окончательно стало понятно с чьей руки ест Пуся...
pipan 16 сентября 2018 | 09:39
Петрова и Верзилова ...так смешнее !)
cromwel 16 сентября 2018 | 09:41
Могли и его американские хозяева травануть. Очень своевременная провокация.
tv_victim 16 сентября 2018 | 09:52
cromwel: Да нет. Просто в Берлине психушки получше!
mozhem_povtorit 16 сентября 2018 | 09:55
cromwel: Просто на том матче присутствовал Сам, он бедненький не смог этого перенести.
nikmart001 16 сентября 2018 | 09:55
Как говорят хомячки с ЭХО, у него был передоз "боярышника", который изначально производится как сердечные капли.
curhatuy6 16 сентября 2018 | 09:58
Какое-то недержание у наших "карательных органов". Не успел затихнуть один скандал с отравлением, затеяли второй. И также грязно и непрофессионально. Подождем немецких анализов. Опять мордой в кучу говна:(((