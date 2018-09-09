Благотворительная выставка собак пройдет сегодня в центре Москвы. Ее организаторы рассчитывают пристроить около ста питомцев из разных приютов, рассказала в эфире «Эха» директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплин.

Выставка «Всем по собаке» пройдет в Новодевичьем парке с 12:00 до 18:00. Желающим забрать собаку домой необходимо взять с собой паспорт.