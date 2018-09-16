Петербургская оппозиция собирается выйти сегодня на митинг против повышения пенсионного возраста
Городские власти ранее отозвали его согласование на площади Ленина в центре города. Этот шаг можно воспринимать только как нарушение закона, — сказал «Эху» один из организаторов, руководитель фракции «Яблока» в питерском Законодательном собрании Борис Вишневский. Он добавил, что организаторам акции угрожают массовыми задержаниями в случае попытки провести акцию. Прокуратура уже вынесла предупреждение. В Смольном предлагали перенести акцию из центра на окраину, в Удельный парк.
Комментарии4
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kottigr1 16 сентября 2018 | 09:13
Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
unprejudiced 16 сентября 2018 | 09:19
kottigr1: В Монреале (Канада) 1 мая полиция разогнала шествие коммунистов, применив слезоточивый газ и резиновые дубинки. Видео разгона было опубликовано в социальной сети Twitter.
На видео заметно как несколько десятков человек с коммунистическими плакатами и красными флагами двигаются по улицам Монреаля.
В шествии участвует несколько десятков человек. Митингующих сопровождает большое количество полиции.
Неожиданно в ход пошел слезоточивый газ и дубинки. Несколько человек были задержаны.
А еще натовские полицейские любят стрелять резиновыми пулями.
pipan 16 сентября 2018 | 09:22
kottigr1: Нахер не нужны такие дети и женщины , пусть дубасят !)
parasuk_ 16 сентября 2018 | 09:27
Трусливым питерским яблокам обманутые дольщики разрешили постоять на своем митинге. Но прибодносится это как митинг оппозиции :)