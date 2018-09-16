Петербургская оппозиция собирается выйти сегодня на митинг против повышения пенсионного возраста

Городские власти ранее отозвали его согласование на площади Ленина в центре города. Этот шаг можно воспринимать только как нарушение закона, — сказал «Эху» один из организаторов, руководитель фракции «Яблока» в питерском Законодательном собрании Борис Вишневский. Он добавил, что организаторам акции угрожают массовыми задержаниями в случае попытки провести акцию. Прокуратура уже вынесла предупреждение. В Смольном предлагали перенести акцию из центра на окраину, в Удельный парк.