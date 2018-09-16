Петра Верзилова перевезли на обследование и лечение в Берлин
Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевезли на обследование и лечение в Берлин. Спецборт приземлился накануне вечером в немецкой столице. Как написал в своем телеграмм-канале адвокат, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, если немецкие врачи подтвердят факт отравления, то будет незамедлительно подано заявление о покушении на убийство.
Верзилов был госпитализирован во вторник в реанимацию. Позже врачи сказали родным, что речь идет об отравлении холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был. В пятницу он пришел в сознание.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 16 сентября 2018 | 09:14
За чей счет этот банкет? Ждем полный финансовый отчет и источник происхождения средств!
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 09:16
Позже врачи сказали родным, что речь идет об отравлении холинолитиками...
Очень похоже на спланированную PR-акцию. Сперва "Милиционер вступает в игру", а через некоторое время, после отсидки в обезьяннике, "Холинолитики вступают в игру".
pipan 16 сентября 2018 | 09:18
unprejudiced: Ща там верзилу на органы пустят ,вырученные бабки и покроют расходы ! Ну а гомячкам скажут что его отравили ,а тело сожгли .
echomazy___etnopamoyka 16 сентября 2018 | 09:17
Непонятно, почему кровавая гебня выпустила пидорка Петюню в Берлин. Теперь там у него , наверняка, найдут следы "Новичка", полония и "Дуста". Ждём гневных выступлений жабы Ангелы.
kara 16 сентября 2018 | 09:24
спецборт!!!!
частный самолет!!
кто оплатил?
drgonish 16 сентября 2018 | 09:29
Почему не в Англию?
Только специалисты Портон Даун могут дать достоверную экспертную оценку.