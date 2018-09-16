Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевезли на обследование и лечение в Берлин. Спецборт приземлился накануне вечером в немецкой столице. Как написал в своем телеграмм-канале адвокат, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, если немецкие врачи подтвердят факт отравления, то будет незамедлительно подано заявление о покушении на убийство.

Верзилов был госпитализирован во вторник в реанимацию. Позже врачи сказали родным, что речь идет об отравлении холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был. В пятницу он пришел в сознание.