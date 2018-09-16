Министерство финансов США разрешило совершать новые сделки с компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске

При условии, что контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее. Это касается периода до 23 октября, когда санкционные ограничения США должны вступить в силу, передает ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина. «Русал» Дерипаски попал под санкции США 6 апреля вместе с рядом других компаний. Вашингтон объявил о таких мерах в ответ на вмешательство России в американские президентские выборы, а также действия Москвы в отношении Украины и Сирии.