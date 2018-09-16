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08:31, 16 сентября 2018

Боевики в Сирии, как утверждает Минобороны России, завезли емкости с хлором в город Басанкуль в провинции Идлиб

В этом населенном пункте, по словам военных, готовится провокация с применением химического оружия. До этого в Москве несколько раз утверждали о вероятных провокациях со  стороны боевиков в Идлибе. Цель этого, считают в Минобороны России,  — обвинить сирийское правительство в  применении химического оружия. После чего коалиция во главе с США нанесет новые удары по объектам режима Башара Асада.

Комментарии

15

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vilingrad 16 сентября 2018 | 08:35

Бутыль с самогоном. "Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне потом".
После сладкой грушной парочки даже у орлова, емелина и патрика не должно остаться сомнений- все вранье:)

vezdehod 16 сентября 2018 | 08:40

Пошёл второй месяц. как они их завозят и - никак не завезут. Видимо поставки из России задерживались.

opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 09:14

vezdehod: Спрашивается, можно ли верить Министерству обороны РФ? Можно ли верить стране , которая по всем признакам есть спонсор и покровитель террористов , палачей своего народа, которая стала агрессором и оккупантом?

merelymy 16 сентября 2018 | 09:16

На смоленской дороге замечена группа боевых муравье и две патрульные чайки продвигающиеся в строну предполагаемого противника.

tvitov66 16 сентября 2018 | 09:24

merelymy: Боевики в Сирии, как утверждает Минобороны России, по данным объективного контроля и свидетельствам испанского диспетчера Карсоса, завезли емкости с хлором в город Басанкуль в провинции Идлиб

ur_sus 16 сентября 2018 | 08:41

vilingrad:
//завезли емкости с хлором в город Басанкуль в провинции Идлиб//
Не удивлюсь,что два лузера, ж@пники-новички "отрываются" в Идлибе и таскают бочки с хлором туда-сюда. На этот раз им обратный билет может уже и не понадобиться...

lager23 16 сентября 2018 | 08:39

Путен пугает страну солдатами НАТО, МЧС дождями и ураганами, МО провокациями, всё это происходит с большим запасом и огромными неточностями, интересно это перестраховка или паранойя?

shakhtar 16 сентября 2018 | 08:46

Мин Обороны бы по Российской провинции проехать ,так там етого хлора в каждом привокзальном туалете завались

unprejudiced 16 сентября 2018 | 08:51

Преступники из скандально известной организации «Белые каски» похитили 44 ребёнка для использования в провокационных съёмках химатаки в зоне деэскалации «Идлиб» (в неё входит и западная часть Алеппо, – прим. РВ), рассказал глава сирийского МИД по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«По нашим данным, они недавно похитили 44 ребёнка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», — заявил министр иностранных дел САР.

В основном были похищены сироты из числа беженцев, потерявших родителей в ходе войны. Многие из них родом из городков аль-Зарба, Хан-Туман, Хан аль-Асаль, Тарманин, расположенных западнее города Алеппо.

Напомним, что «Белые каски» годами снимают свои ролики именно в районах, которые контролируют банды бывшего сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры».

Памятуя, что в ходе химической провокации в идлибском городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года террористы использовали детей-сирот из числа беженцев, сирийцы испытывают серьёзные опасения за судьбу маленьких узников «Хайят Тахрир аш-Шам».

По всей вероятности, боевики готовятся расправиться с детьми, чтобы выдать их за жертвы химической атаки со стороны Вооружённых сил САР, что должно оправдать агрессию американской коалиции против Арабской Республики.

viktorova 16 сентября 2018 | 09:00

unprejudiced: //По всей вероятности, боевики готовятся расправиться с детьми, чтобы выдать их за жертвы //

Где-то я уже слышал про распятых мальчиков...

unprejudiced 16 сентября 2018 | 09:04

viktorova: А вы знаете что пытаясь разоблачить реальную историю про распятого мальчика, укры запустили фейк о том, что на разных видео одна и таже женщина рассказавшая миру эту жуткую историю нечеловеческих действий кровавой киевской хунты, хотя даже беглый взгляд сравнение показывает что там три разных женщин? А помните еще была визитка яроша? Дак вот, он сам подтвердил что она действительно была.

duckduckgo 16 сентября 2018 | 09:13

unprejudiced: Ога, а потом им залили во влагалище пенобетон и вырезали на лбу "помощница предателей". И это не я сказал, а сенатор Ковитиди. В дурдом беги сдавайся, пока не поздно, ватоголовый.

unprejudiced 16 сентября 2018 | 09:16

duckduckgo: Почитайте за какие преступления судят карателей батальона Торнадо. Чтоб понять что все описанные выше преступления вполне могли быть совершены потерявшими человеческий облик украми.

rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 08:54

минобороны это та конторка, которая гонялась за 800-метровым украинским истребителем и которая подсунула вошьдю ролик про американский апач?

gregor 16 сентября 2018 | 08:59

Боевики в Сирии, как утверждает Минобороны России, завезли емкости с хлором в город Басанкуль в провинции Идлиб
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В Минобороне засел предатель и выдаёт места ,куда будут наносится удары, Российскими и Сирийскими военными .

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