Папа римский Франциск призвал мафию отказаться от насилия и преступлений
Папа римский Франциск призвал мафию отказаться от насилия и преступлений. Об этом он говорил во время своего пасторского визита на Сицилию.
Ранее Папа римский призывал людей не бояться мафии и не покрывать преступления.
Комментарии2
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sergilio 16 сентября 2018 | 08:12
Пусть к нашей госдуре с этим призывом обратится.
greeg1 16 сентября 2018 | 08:23
Мафия бессмертна, если у неё пахан начальник России, братва носит военные фуражки и она имеет при себе ядерный арсенал.
Так что, Святой отец, придётся подождать когда Бог смилостивится.