Еще одного сотрудника силовых структур обнаружила защита в деле организации «Новое величие»
Правда, он состоял в ней недолго, — рассказала «Эху» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова. Она пояснила, что пока нет четкого понимания, зачем понадобился еще один сотрудник органов. Наверное, чтобы подтвердить слова первого оперуполномоченного, который работал с этим делом, — предположила адвокат.
Комментарии2
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unprejudiced 16 сентября 2018 | 08:12
Это кстати разглашение данных предварительного следствия что является преступлением!
mariupol1953 16 сентября 2018 | 08:30
Провокатор на провокаторе...показывают свою необходимость...дармоеды.