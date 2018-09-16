Еще одного сотрудника силовых структур обнаружила защита в деле организации «Новое величие»

Правда, он состоял в ней недолго, — рассказала «Эху» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова. Она пояснила, что пока нет четкого понимания, зачем понадобился еще один сотрудник органов. Наверное, чтобы подтвердить слова первого оперуполномоченного, который работал с этим делом, — предположила адвокат.