Журналистам удалось дозвониться по номеру телефона, который фигурирует в расследовании Bellingcat по «делу Скрипалей»
Некоторым из позвонивших ответили, что они попали в Минобороны, однако другим сказали, что это минимаркет. Позже по этому номеру перестали брать трубку, пишет ВВС. Номер был указан на печати с пометкой «Сведений не давать» в заявке на выдачу паспорта Александру Петрову. Дозвониться по этому номеру удалось журналистам АВС, Independent, а также The Bell.
Комментарии12
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unprejudiced 16 сентября 2018 | 08:08
На фейковом скане на печати не указан код города, что доказывает поддельность этого якобы документа. Куда могли журналисты звонить?
lager23 16 сентября 2018 | 08:18
unprejudiced: во времена советской власти никому в голову не приходило ставить коды городов перед номерами телефонов, страна архаична и инертна, как мозг плешекрысы.
vvietham 16 сентября 2018 | 08:23
lager23: во времена советской власти
справка 2009 г :)
tvitov66 16 сентября 2018 | 08:27
vvietham: странно что нонче фитнесбизнесом и продуктами для него занимаются в МО
meteor1908 16 сентября 2018 | 08:29
vvietham: а штамп в каком году изготовили? В нашей поликлинике один и тот же штамп флюорографического кабинета (с ошибкой) уж больше 30 лет ставят.
Да и зачем на штампе московского отделения ФМС нужен код Москвы?
lager23 16 сентября 2018 | 08:43
vvietham: кули 2009, когда Ленин всё ещё лежит на Красной Площади и всё мы за содержания этого рыжего сифилитика платим из своих налогов, хоть и мало, но платим!
sensei54 16 сентября 2018 | 08:08
Враг повсюду. Даже простой телефон он использует в целях подрывной деятельности.
Надо что-то делать...
ur_sus 16 сентября 2018 | 08:13
sensei54:
//Надо что-то делать...//
Надо попросить блогера Золотова позвонить геям-новичкам Петрову и его девушке Боширову и вызвать кого-нить из них на "дуэль"...
tvitov66 16 сентября 2018 | 08:30
ur_sus: за продавцов продуктами ЗОЖ отвечает главарь МО - Шойгу, низя перешагивать через голову командира - в нее тоже придется бить
ugiazov 16 сентября 2018 | 08:18
-Алло! Это прачечная?
-..ячечная! Это министерство обороны.
beobachter 16 сентября 2018 | 08:25
Эти идиоты в ГРУ даже не додумались сменить номер телефона после публикации Billingcat...
greeg1 16 сентября 2018 | 08:34
Дозвонились? Ну и как успехи?
-Алё. Это ГРУ?
Ответ:
-Их тут нет.