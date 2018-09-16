Сироты планируют выйти на акцию протеста в Биробиджане
Они выступят против нарушения их прав на бесплатное жилье. Организаторы акции, которую еще называют «Маршем униженных и оскорбленных» говорят, что демонстрация и митинг согласованы. Они ожидают более сотни участников. Колонна пройдет от городского Дворца культуры до площади Ленина. Напротив здания областного правительства состоится митинг. По словам самих активистов, некоторые из сирот, которым уже исполнилось 18 лет, годами ждут квартир, и их так и не выдают.
Комментарии2
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meteor1908 16 сентября 2018 | 08:12
Какие квартиры? Вам же олимпиаду провели, чемпионаты всякие...А сплошные победы российского оружия разве не радуют? Это какие-то непатриотичные сироты...
kir_pich_101 16 сентября 2018 | 08:42
А ведь им и терять-то нечего.
У них ничего нет.
Как подло...