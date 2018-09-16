Петербургская оппозиция проведёт новый митинг против повышения пенсионного возраста

Городские власти ранее отменили своё же решение о его согласовании.

Формальная причина, по которой Смольный отменил своё же разрешение на митинг — ЧП с трубой рядом с площадью Ленина. Из-за её прорыва якобы пришлось организовать аварийные работы, и это небезопасно для горожан. Вместо площадки почти в центре Петербурга, власти отправили оппозиционеров на окраины. Те, конечно же выступили против. Среди организаторов — депутаты пяти из шести фракций городского парламента. Они потребовали внеплановой встречи с губернатором. Но тот уехал в командировку и парламентарии в результате встретились с его замом и другими чиновниками. Те подтвердили версию про опасность митинга на последней площадке и предупредили, что готовятся митинг разогнать. Несмотря на это, оппозиционеры продолжили переговоры и нашли другое место — совсем рядом в Свердловском саду согласован митинг обманутых дольщиков. Они и пригласили к себе противников пенсионной реформы. Главная проблема, которая ждёт активистов — это как пройти от Финляндского вокзала к новой площадке так, чтобы полиция не расценила это как незаконное шествие.

Начало акции против повышения пенсионного возраста намечено на час дня у Финляндского вокзала в Петербурге.

Неделю назад власти разогнали там аналогичное мероприятие сторонников Алексея Навального. По данным оппозиционеров, всего было задержано более 600 человек.