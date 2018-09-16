Петербургская оппозиция проведёт новый митинг против повышения пенсионного возраста
Городские власти ранее отменили своё же решение о его согласовании.
Формальная причина, по которой Смольный отменил своё же разрешение на митинг — ЧП с трубой рядом с площадью Ленина. Из-за её прорыва якобы пришлось организовать аварийные работы, и это небезопасно для горожан. Вместо площадки почти в центре Петербурга, власти отправили оппозиционеров на окраины. Те, конечно же выступили против. Среди организаторов — депутаты пяти из шести фракций городского парламента. Они потребовали внеплановой встречи с губернатором. Но тот уехал в командировку и парламентарии в результате встретились с его замом и другими чиновниками. Те подтвердили версию про опасность митинга на последней площадке и предупредили, что готовятся митинг разогнать. Несмотря на это, оппозиционеры продолжили переговоры и нашли другое место — совсем рядом в Свердловском саду согласован митинг обманутых дольщиков. Они и пригласили к себе противников пенсионной реформы. Главная проблема, которая ждёт активистов — это как пройти от Финляндского вокзала к новой площадке так, чтобы полиция не расценила это как незаконное шествие.
Начало акции против повышения пенсионного возраста намечено на час дня у Финляндского вокзала в Петербурге.
Неделю назад власти разогнали там аналогичное мероприятие сторонников Алексея Навального. По данным оппозиционеров, всего было задержано более 600 человек.
Комментарии5
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meteor1908 16 сентября 2018 | 08:16
А вот я на митинги не хожу. Да и не бывает в нашей деревне митингов. Против нового пенсионного возраста могут протестовать только те, кто всерьёз рассчитывал дожить до пенсии. Оптимисты.
unprejudiced 16 сентября 2018 | 08:18
По чем хоть платить будут за участие в этой вакханалии и вообще античеловеческой антироссийской, антимеждународной акции?
nigelliri56 16 сентября 2018 | 08:29
unprejudiced: Вы хоть поняли чего написали-то? Ох, видно здорово вчера заложили за воротник.
dominator13 16 сентября 2018 | 08:47
митинг это когда ты готов отбить другого даже ранее незнакомого митингующего у подиции, как в Европе и США..
А то стоят как стадо баранов и смотрят как мусора вяжут и бьют протестующих.
на Майдане как только в ответ на выстрелы полиции раздались выстрелы из толпы режим Януковича мгновенно рухнул как карточный домик
cromwel 16 сентября 2018 | 08:49
Ходить на такие митинги бесполезно. Власти наплевать. Она понимает только другой язык....