Число жертв шторма «Флоренс» в США выросло до 11 человек
Это общее число погибших от непогоды в штатах Северная и Южная Каролина, передает АВС. Шторм несколько ослабел, но по-прежнему движется на запад. Он уже привел к наводнениям на Восточном побережье страны. Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии1
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unprejudiced 16 сентября 2018 | 07:56
После этого власти США однозначно должны добровольно уйти и передать власть в стране кремлю!