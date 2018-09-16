Число жертв шторма «Флоренс» в США выросло до 11 человек

Это общее число погибших от непогоды в штатах Северная и Южная Каролина, передает АВС. Шторм несколько ослабел, но по-прежнему движется на запад. Он уже привел к наводнениям на Восточном побережье страны. Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации.