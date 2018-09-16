Акция против строительства мусорного полигона планируется сегодня в Кировской области

По словам организаторов, митинг в поселке Вахруши согласован с местной администрацией. Жители Слободского района не согласны с планами построить мусорный полигон у деревни Осинцы. Власти обращают внимание, что сейчас мусор из Кирова вывозят на полигон, который уже давно исчерпал себя.