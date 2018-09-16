Акция против строительства мусорного полигона планируется сегодня в Кировской области
По словам организаторов, митинг в поселке Вахруши согласован с местной администрацией. Жители Слободского района не согласны с планами построить мусорный полигон у деревни Осинцы. Власти обращают внимание, что сейчас мусор из Кирова вывозят на полигон, который уже давно исчерпал себя.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 16 сентября 2018 | 07:53
Впечатление такое , что Россия мусоропроизводящая и газонефтивыкачивающая страна и больше ничего непроизводящая дебиловая часть земного шара...
sergilio 16 сентября 2018 | 07:56
Это госдеп заваливает Россию мусором, а гейропа заливает Крым химикатами.