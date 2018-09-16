Прокуратура Петербурга направила предостережение организаторам митинга против повышения пенсионного возраста
Ведомство настаивает, что проведение акции на площади Ленина, в зоне коммунальной аварии может быть небезопасно для его участников, передает ТАСС. Власти северной столицы предложили провести митинг не в центре города, как на том настаивают организаторы, а на окраине — в Удельном парке.
Комментарии8
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opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 07:37
Странная авария! Бесконечная и опасная...А почему прокуратура от воровской власти не пишет уведомления коммунальщикам и администрации города об устранении этой аварии?
ur_sus 16 сентября 2018 | 07:43
opiatnovyi63:
//Прокуратура Петербурга направила предостережение организаторам митинга против повышения пенсионного возраста//Догадываюсь,что текст "предостережения" составил и зачитал русский "идиамин" Золотов?
igorrrpadlowitchs 16 сентября 2018 | 07:38
Иш ты, подонки от власти озаботились безопасностью протестующих! Знаем мы из заботу, когда они мирных протестующих утюжат дубинками! Твари лицемерные!
lenin3 16 сентября 2018 | 07:39
Во,до чего власти уже додумались:чтобы предотвратить митинг:устраивают коммунальную аварию,т.е.дырку в трубе.Ну,конечно,на земле легче дырку просверлить,чем в космосе,и упор для дрели есть...)))
yralez 16 сентября 2018 | 07:44
В целях безопасности участников их разгонят и изобьют дубинками, продержат в камерах и оштрафуют на десятки тысяч.
В социальном государстве забота о людях прежде всего..
vlabumur 16 сентября 2018 | 07:49
Волки тряпичные.
sasha2011 16 сентября 2018 | 07:50
Прокуратура Петербурга направила предостережение против повышения пенсионного возраста организаторам митинга!
Вот.
evgeny_biolog 16 сентября 2018 | 07:58
" предостережение организаторам"
Могут не дожить до пенсии?