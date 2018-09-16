Прокуратура Петербурга направила предостережение организаторам митинга против повышения пенсионного возраста

Ведомство настаивает, что проведение акции на площади Ленина, в зоне коммунальной аварии может быть небезопасно для его участников, передает ТАСС. Власти северной столицы предложили провести митинг не в центре города, как на том настаивают организаторы, а на окраине — в Удельном парке.