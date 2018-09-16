В Москве сегодня закроют для машин более двух десятков улиц

Это связано с проведением осеннего велопарада. Ожидается участие около 35 тысяч человек. Они проедут от Звездного бульвара до парка «Красная Пресня». Велопарад откроет в столице Европейскую неделю мобильности, которая завершится в пятницу акцией «На работу на велосипеде». Перекрытия начнутся ближе к полудню, а возобновится движение по мере того, как проедут все участники велопарада, предупредили в мэрии.