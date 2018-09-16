Противоречивая информация приходит о состоянии осужденного в  Крыму украинского активиста Владимира Балуха

Его соратники утверждают, что осужденного избили в симферопольском СИЗО. Как сказал «Эху Москвы» один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз, Балуха избили после того, как он не согласился выполнять требования охраны.

Владимира Балуха приговорили к 5 годам колонии по обвинению в хранении оружия а также нападения на начальника изолятора.

Российское тюремное ведомство опровергает сообщения об избиении осужденного украинского активиста Владимира Балуха. Это невозможно из-за пристального внимания общества к этому заключенному, пояснил «Эху Москвы» заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Сообщалось, что середины марта Владимир Балух держит голодовку. Максименко настаивает, что на записях с камер видеонаблюдения видно как заключенный нормально питается.