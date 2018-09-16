Противоречивая информация приходит о состоянии осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха
Его соратники утверждают, что осужденного избили в симферопольском СИЗО. Как сказал «Эху Москвы» один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз, Балуха избили после того, как он не согласился выполнять требования охраны.
Владимира Балуха приговорили к 5 годам колонии по обвинению в хранении оружия а также нападения на начальника изолятора.
Российское тюремное ведомство опровергает сообщения об избиении осужденного украинского активиста Владимира Балуха. Это невозможно из-за пристального внимания общества к этому заключенному, пояснил «Эху Москвы» заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
Сообщалось, что середины марта Владимир Балух держит голодовку. Максименко настаивает, что на записях с камер видеонаблюдения видно как заключенный нормально питается.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 16 сентября 2018 | 07:10
А что по этому поводу скажет оперуполномоченный по правам человека в РФ,Москалькова кажется?
unprejudiced 16 сентября 2018 | 07:19
Никаких противоречий, крымский татарин просто соврал про избиение. А вы видели, слышали или читали чтобы они хоть раз что-то правдивое сказали?