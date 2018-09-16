В Биробиджане сегодня пройдет акция в поддержку сирот, оставшихся без жилья

Местные власти затягивают с выделением положенных им по закону квартир.

Мэрия Биробиджана акцию согласовала, ее заявителем стал общественный активист Георгий Нацвлишвили. По его словам годами, многие из оставшихся в свое время без попечения родителей и имеющие на руках судебные решения о выделении квартир, не могут получить льготное жильё. Из-за этого многие сироты, оказавшиеся без жилья и работы, попадают под дурное влияние. Ранее в областном центре уже прошла серия одиночных пикетов. Один из них состоялся возле общественной приемной президента. Однако, чиновники интереса к судьбе дожидающихся своего жилья людей так и не проявили. Участниками сегодняшнего марша, как ожидается, станут около сотни человек.

Завершится все митингом на одной из центральных площадей города.