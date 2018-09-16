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07:00, 16 сентября 2018

Новые сведения о паспорте одного из фигурантов «дела Скрипалей» попали к журналистам

О файле из информационной системы «Российский паспорт» пишет интернет-издание «Проект». Копия документа содержит ранее не публиковавшуюся фотографию Руслана Боширова из российского паспорта. На документе те же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова, о котором днем ранее писала исследовательская группа Bellingcat, отмечает «Радио «Свобода». На файле Боширова также стоит штамп «Сведений не давать». Паспорт был выдан в 2010 году тем же подразделением ФМС,что и у Петрова. Замена произошла по причине «непригодности» старого. Есть в опубликованной «Проектом» копии номер якобы старого паспорта Боширова. Ранее издание The Insider и группа Bellingcat написали, что подобные сведения в отношении Петрова могут свидетельствовать о его причастности к российским спецслужбам. Петров и Боширов настаивали, что к спецслужбам отношения не имеют.

Комментарии

9

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ura_123 16 сентября 2018 | 07:08

В России геев (педерастов) НЕТ и быть не может,поэтому и файлы засекречены!

igorrrpadlowitchs 16 сентября 2018 | 07:34

ura_123: тупари кругом спалились!

opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 07:15

И так всё ясно, что эти братки есть гвардейцы Окурка!

kotopiss 16 сентября 2018 | 07:21

Боевая петушня. — конечно же офицеры спецслужб Других там и не держат

j_partizan 16 сентября 2018 | 07:23

Одно из двух: либо отравление было демонстрационным, либо качество работы спецслужб снизилось до уровня непрофессионализма.
Но всё это не исключает, что Скрипаль - мразь. Наказания он заслужил.

ur_sus 16 сентября 2018 | 07:38

j_partizan:
//Но всё это не исключает, что Скрипаль - мразь. Наказания он заслужил//
Агенты российских спецслужб - либо мрази, либо лузеры-пидоры, либо воры. Если есть другие варианты, буду рад ознакомиться

vilingrad 16 сентября 2018 | 07:49

С такой разведкой враги могут спать спокойно.

vlabumur 16 сентября 2018 | 07:52

Мне все эти выяснение не нужны,вы на их рожи посмотрите типичные Солсберовчане любители старины и готики,а то что они прапорщики так ведь и харчеваться где то нужно.

Боже храни королеву и .........прапорщиков России.

sab171 16 сентября 2018 | 07:53

да, уши его торчат по пояс.

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