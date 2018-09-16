Новые сведения о паспорте одного из фигурантов «дела Скрипалей» попали к журналистам

О файле из информационной системы «Российский паспорт» пишет интернет-издание «Проект». Копия документа содержит ранее не публиковавшуюся фотографию Руслана Боширова из российского паспорта. На документе те же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова, о котором днем ранее писала исследовательская группа Bellingcat, отмечает «Радио «Свобода». На файле Боширова также стоит штамп «Сведений не давать». Паспорт был выдан в 2010 году тем же подразделением ФМС,что и у Петрова. Замена произошла по причине «непригодности» старого. Есть в опубликованной «Проектом» копии номер якобы старого паспорта Боширова. Ранее издание The Insider и группа Bellingcat написали, что подобные сведения в отношении Петрова могут свидетельствовать о его причастности к российским спецслужбам. Петров и Боширов настаивали, что к спецслужбам отношения не имеют.