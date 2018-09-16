Папа римский Франциск призвал итальянских мафиози к раскаянию и отказу от преступлений
Он обратился к ним во время поездки на Сицилию. Членов мафии понтифик назвал «братьями и сестрами» и напомнил, что участники преступных группировок, многие из которых ходят в церковь, «не могут верить в Бога и быть мафиози» одновременно. Папа Римский прибыл в Палермо, чтобы почтить память отца Джузеппе «Пино» Пулизи, который был убит мафией четверть века назад. Священник вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, которая контролировала город. Позже его причислили к лику блаженных мучеников.
Комментарии3
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begly_ 16 сентября 2018 | 06:46
Не могут верить в бога и быть преступниками/, еще как могут., в России по другому быть не может.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 06:54
Папа ,видать, отстал от жизни...Наша воровская власть , да и сам Дед Гундяй как раз даже очень верят в бога,но одновременно не покладая рук воруют и грабят !
nehoroshiy 16 сентября 2018 | 07:29
За свои аморальные поступки и преступления против личности и общества "грешники" должны каяться перед обществом в котором они живут и гадят, а не священнику втихаря.