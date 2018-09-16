Великобритания не сможет применить санкции против России из-за дела Скрипалей, пока не выйдет из Евросоюза
По словам замминистра внутренних дел Бена Уоллеса, до этого момента не будет введена в действие т.н. «поправка Магнитского», которую парламент принял в мае этого года. В то же время именно она позволит Лондону создать совершенно новый режим санкций, который заработает после Brexit, приводит слова чиновника Daily Telegraph. Формально Великобритания выйдет из ЕС весной следующего года. Но последует еще переходный период и практическое использование санкционного механизма может быть отложено максимум на два года, передает ТАСС.
Комментарии2
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chapter_2 16 сентября 2018 | 07:14
Прижать российскую мафию, оборзевшую в Великобритании, можно и без введения в действие «поправки Магнитского». Было бы желание...
eniro 16 сентября 2018 | 07:17
Это чуваки толково придумали. Всех подняли. Всем шерсть взъерошили. "Нас обидели.Ату их!"-кричат. Европа почесалась, -ну ладно, если надо... Но бриты, не лыком шиты. "Начинайте пока без нас,"-говорят-" мы тут бумажки подкорректируем и тоже подтянемся, годика через два,... наверное,... ну, как пойдет."