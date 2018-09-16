Сегодня в Сингапуре пройдет 15-й этап Чемпионата Мира в классе машин «Формула-1»

Тренировки в Сингапуре прошли при явном превосходстве команды Феррари, однако в квалификации все перевернулось. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, который и будет стартовать с поул позишн. В одном ряду с британцем уйдет на старт Марк Ферстаппен из команды Ред Булл. А вот Себастьян Феттель показал только третий результат.

Напомню, что в общем зачете Чемпионата мира лидер Феррари проигрывает Хемелтону уже 30 баллов.

Что же касается российского пилота Сергея Сироткина, который на предыдущем этапе завоевал таки первое очко, то в квалификации он показал 19-й результат.

Гонка Гран-При Сингапура начнется в 15.10. Трансляция на МАТЧ ТВ.