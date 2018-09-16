Президент США Дональд Трамп может уволить министра обороны Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в ноябре. Глава Белого дома рассматривает возможность замены его на более сговорчивого военачальника, пишет The New York Times. По словам источников издания, в последние шесть недель Мэттис окончательно впал в немилость Трампа из-за того, что не хочет, чтобы президент США использовал вооруженные силы во внутриполитической борьбе с недругами. Кроме того, глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Южной Кореей, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.