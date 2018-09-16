«Марш сирот» должен пройти сегодня в Биробиджане
Его участники пытаются добиться от властей жилья. Которое положено сиротам бесплатно, — сказала одна из активистов, Дарья. Видео с её обращением опубликовал сайт DVhub.ru
По закону российские власти обязаны обеспечить квартирами граждан-сирот по достижению восемнадцати лет.
Комментарии1
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begly_ 16 сентября 2018 | 06:13
Пока кремлевские сироты и сироты разных властьимущих не будут обеспечены виловыми квартирами и мерседесовыми машинами в Америках и Европах, у властей до биробиджановских сирот руки не дотянутся.