«Марш сирот» должен пройти сегодня в Биробиджане

Его участники пытаются добиться от властей жилья. Которое положено сиротам бесплатно, — сказала одна из активистов, Дарья. Видео с её обращением опубликовал сайт DVhub.ru

По закону российские власти обязаны обеспечить квартирами граждан-сирот по достижению восемнадцати лет.