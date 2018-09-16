В Кировской области сегодня пройдет митинг против строительства мусорного полигона

Организаторы акции опасаются повторения экологической проблемы, которая ранее коснулась Подмосковья.

Свалка в деревне Осинцы под Кировом должна начать работу с первого января следующего года. Однако с планами властей не согласны местные жители. Они считают, что администрация игнорирует желания населения и ведет район к экологической катастрофе. Жителям через суд уже удавалось приостановить строительство мусорного полигона. Тогда жалобу подал местный аэроклуб, который указал, что эксплуатация свалки приведет к массовому скоплению птиц. Впрочем, впоследствии строительные работы возобновились.

Власти утверждают, что полигон ТБО необходим и будет спроектирован по современным технологиям. Он будет изолирован четырьмя слоями спецматериалов, а для отвода вредных веществ предусмотрена дренажная система.

По некоторым данным, полигон, в том числе, будет принимать и мусор из Москвы.