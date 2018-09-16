Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевезли на обследование и лечение в Берлин
Спецборт приземлился накануне вечером в немецкой столице. Как написал в своем телеграмм-канале адвокат, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, если немецкие врачи подтвердят факт отравления, то будет незамедлительно подано заявление о покушении на убийство.
Верзилов был госпитализирован во вторник в реанимацию. Позже врачи сказали родным, что речь идет об отравлении холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был. В пятницу он пришел в сознание.
Комментарии2
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popyas 16 сентября 2018 | 06:09
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begly_ 16 сентября 2018 | 06:09
Спецслужбы начали использовать химоружие на своих гражданах, испытав его в Англии.
И Гулагов не потребуется.