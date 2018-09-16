Боевики в Сирии, как утверждает Минобороны России, завезли емкости с хлором в город Басанкуль в провинции Идлиб

В этом населенном пункте, по словам военных, готовится провокация с применением химического оружия. До этого в Москве несколько раз утверждали о вероятных провокациях со стороны боевиков в Идлибе. Цель этого, считают в Минобороны России, — обвинить сирийское правительство в применении химического оружия. После чего коалиция во главе с США нанесет новые удары по объектам режима Башара Асада.