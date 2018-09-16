Акула напала на 26-летнего американца на одном из пляжей в штате Массачусетс
Как рассказали в полиции, пострадавшего вытащили из воды, оказали необходимую первую помощь. Однако он скончался от полученных ран в больнице. До этого в середине августа акула напала на 61-летнего Уильяма Литтона в водах Массачусетса. Пострадавший выжил. Это было первое за 6 лет нападение акулы в том районе.
Комментарии1
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alxab 16 сентября 2018 | 04:31
Акуле кушать хотелось. Извините, но в любом конфликте между человеком и животным я всегда на стороне животного.