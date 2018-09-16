Сотрудники ФБР без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию в штате Нью-Мексико
Это произошло еще на прошлой неделе, однако о случившемся газета The Washington Post сообщает лишь теперь. Власти до сих пор не говорят о причинах закрытия научного учреждения, что в свою очередь породило волну слухов. В том числе о возможном взломе хакерами и даже катастрофе НЛО, пишет газета. Обсерватория управляется университетом штата. У ее посетителей был доступ к телескопам.
Комментарии1
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satttana_perrrrkele 16 сентября 2018 | 04:12
Кому они были должны разъяснять причины: Путину?
Кого гребёт чужое горе??
Вон, у Машки Захаровой сальные патлы и геморрой во всю рожу - госдеп не возбуждается, гады