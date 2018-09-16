Сотрудники ФБР без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию в штате Нью-Мексико

Это произошло еще на прошлой неделе, однако о случившемся газета The Washington Post сообщает лишь теперь. Власти до сих пор не говорят о причинах закрытия научного учреждения, что в свою очередь породило волну слухов. В том числе о возможном взломе хакерами и даже катастрофе НЛО, пишет газета. Обсерватория управляется университетом штата. У ее посетителей был доступ к телескопам.