Сирийские власти утверждают, что ПВО республики сбили несколько израильских ракет
Они были запущены по аэропорту Дамаска. Сирийское государственное информагентство SANA ссылается на источник в военном руководстве страны. Погибших и пострадавших нет, размеры материального ущерба собеседник агентства не стал уточнять. В Израиле сообщения об обстрелах не комментируют. Очевидцы говорят, что в небе над Дамаском были видны вспышки пламени. Израильские ВВС не раз наносили удары по территории Сирии. Основными целями были объекты ливанской группировки «Хезболла», а также связанные с иранскими военными специалистами.
Комментарии2
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alxab 16 сентября 2018 | 04:28
Сирийские власти утверждают, что ПВО республики сбили несколько израильских ракет
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Полная брехня. Быстролетящую ракету сбить гораздо труднее, чем выпустивший её самолёт. А самолёты не сбили, ручки коротки.
ur_sus 16 сентября 2018 | 04:35
alxab: Да пусть доблестные сирийские ПВО "сбивают ракеты" и "отражают атаки". Израиль разрешает яйцеголовому рассказывать сказки своему "встающему с колен" сирийскому народу. Кстати, Израиль также не хочет выставлять Пупкина полным клоуном,доказав, что российские ПВО кроме ворон никого сбить не могут...