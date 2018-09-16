Сирийские власти утверждают, что ПВО республики сбили несколько израильских ракет

Они были запущены по аэропорту Дамаска. Сирийское государственное информагентство SANA ссылается на источник в военном руководстве страны. Погибших и пострадавших нет, размеры материального ущерба собеседник агентства не стал уточнять. В Израиле сообщения об обстрелах не комментируют. Очевидцы говорят, что в небе над Дамаском были видны вспышки пламени. Израильские ВВС не раз наносили удары по территории Сирии. Основными целями были объекты ливанской группировки «Хезболла», а также связанные с иранскими военными специалистами.