Внутренняя комиссия РКК «Энергия» нашла фотографии корабля «Союз МС-09» еще до того, как в нем просверлили отверстие
Снимки были сделаны в цехе Завода экспериментального машиностроения корпорации, рассказал источник РИА Новости. Из него корабль попал в цех окончательной сборки, а затем на тестирование систем. Далее его доставили на космодром Байконур. Таким образом, отверстие появилось в период, когда аппарат покинул цех в РКК «Энергия» и до того, как был запущен на орбиту, добавил собеседник агентства. Истинные причины и виновных в появлении отверстия найти пока не удалось.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pusto1 16 сентября 2018 | 04:22
А на фото можно подробно рассмотреть обшивку корпуса?
eniro 16 сентября 2018 | 04:22
И зачем было Рогозину болтать всякую чушь. Наверное понял, что теперь уже, все равно деньги в США тю-тю. А мог бы и прикинуться, в случае "смены политического направления", мол на своей должности, вредил России чем и сколько мог.
salut__521 16 сентября 2018 | 04:30
Рогозина колоть на алиби! Только этот придурок мог сделать сверлом дырку вместо отверстия.
al298 16 сентября 2018 | 04:39
а говорили что нашли работягу который просверлил.
одни брехуны кругом!