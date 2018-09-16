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04:03, 16 сентября 2018

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» нашла фотографии корабля «Союз МС-09» еще до того, как в нем просверлили отверстие

Снимки были сделаны в цехе Завода экспериментального машиностроения корпорации, рассказал источник РИА Новости. Из него корабль попал в цех окончательной сборки, а затем на тестирование систем. Далее его доставили на космодром Байконур. Таким образом, отверстие появилось в период, когда аппарат покинул цех в РКК «Энергия» и до того, как был запущен на орбиту, добавил собеседник агентства. Истинные причины и виновных в появлении отверстия найти пока не удалось.

Комментарии

4

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pusto1 16 сентября 2018 | 04:22

А на фото можно подробно рассмотреть обшивку корпуса?

eniro 16 сентября 2018 | 04:22

И зачем было Рогозину болтать всякую чушь. Наверное понял, что теперь уже, все равно деньги в США тю-тю. А мог бы и прикинуться, в случае "смены политического направления", мол на своей должности, вредил России чем и сколько мог.

salut__521 16 сентября 2018 | 04:30

Рогозина колоть на алиби! Только этот придурок мог сделать сверлом дырку вместо отверстия.

al298 16 сентября 2018 | 04:39

а говорили что нашли работягу который просверлил.
одни брехуны кругом!

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