Внутренняя комиссия РКК «Энергия» нашла фотографии корабля «Союз МС-09» еще до того, как в нем просверлили отверстие

Снимки были сделаны в цехе Завода экспериментального машиностроения корпорации, рассказал источник РИА Новости. Из него корабль попал в цех окончательной сборки, а затем на тестирование систем. Далее его доставили на космодром Байконур. Таким образом, отверстие появилось в период, когда аппарат покинул цех в РКК «Энергия» и до того, как был запущен на орбиту, добавил собеседник агентства. Истинные причины и виновных в появлении отверстия найти пока не удалось.