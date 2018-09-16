Папа римский Франциск призвал итальянских мафиози к раскаянию и отказу от преступлений

Он обратился к ним во время поездки на Сицилию. Членов мафии понтифик назвал «братьями и сестрами» и напомнил, что участники преступных группировок, многие из которых ходят в церковь, «не могут верить в Бога и быть мафиози» одновременно. Папа Римский прибыл в Палермо, чтобы почтить память отца Джузеппе «Пино» Пулизи, который был убит мафией четверть века назад. Священник вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, которая контролировала город. Позже его причислили к лику блаженных мучеников.