Сироты планируют выйти на акцию протеста в Биробиджане

Они выступят против нарушения их прав на бесплатное жилье. Организаторы акции, которую еще называют «Маршем униженных и оскорбленных» говорят, что демонстрация и митинг согласованы. Они ожидают более сотни участников. Колонна пройдет от городского Дворца культуры до площади Ленина. Напротив здания областного правительства состоится митинг. По словам самих активистов, некоторые из сирот, которым уже исполнилось 18 лет, годами ждут квартир, и их так и не выдают.