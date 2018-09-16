Северная Корея нарушает санкции Совета безопасности ООН, говорится в докладе экспертов организации

Пхеньян продает попавшим под международные санкции странам оружие, занимается незаконными поставками топлива и финансовыми махинациями, перечисляется в документе, который оказался в распоряжении The Wall Street Journal. Северокорейское оружие поступает в Сирию, Йемен, Ливию. В поставках нефти для КНДР участвуют российские и китайские суда. А из самой республики в Китай, как пишет газета, идет уголь. Пекин и Москва отвергают обвинения в нарушении санкций. Источник WSJ в ООН отметил, что уже на завтрашнем заседании Совбеза США поднимут вопрос участия России в незаконной торговле с КНДР.