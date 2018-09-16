Два похожих пожара произошли накануне в жилых домах Петербурга

Сначала на Лиговском проспекте загорелась мансарда в шестиэтажном доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спасены более 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало, остановить распространение огня удалось ближе к полуночи. Позже поступил сигнал о пожаре на крыше девятиэтажного дома на юге города. Здесь площадь возгорания, как пишет «Фонтанка» составила 20 квадратных метров. О пострадавших также не сообщается.