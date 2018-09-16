Российское антидопинговое агентства даже в случае восстановления в правах обязано будет выполнить требование ВАДА

Международная структура настаивает, чтобы Москва предоставила копию базы своей лаборатории и необработанные данные через независимого эксперта в течение строго установленных сроков. Иначе комитет по соответствию ВАДА будет рекомендовать вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, говорится на сайте Всемирного антидопингового агентства. Там же размещена переписка с министерством спорта России и письмо главы ведомства Павла Колобкова, который согласился на условия WADA. Российское антидопинговое агентство признали не соответствующим кодексу три года назад. Вопрос о восстановлении в правах исполком международной организации рассмотрит на следующей неделе.