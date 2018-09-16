Прокуратура Петербурга направила предостережение организаторам митинга против повышения пенсионного возраста
Ведомство настаивает, что проведение акции на площади Ленина, в зоне коммунальной аварии может быть небезопасно для его участников, передает ТАСС. Власти северной столицы предложили провести митинг не в центре города, как на том настаивают организаторы, а на окраине — в Удельном парке. Сегодняшнюю акцию организуют несколько депутатов питерского заксобрания.
Комментарии1
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georgsemen 16 сентября 2018 | 01:35
Всёпрально! Власти уже открытым текстом предупреждают, что выходить на митинги опасно для здоровья. Недокормленных и голодных гвардейцев, ей-бог лучше не злить!
Демократизаторами покалечить до смерти могут, особенно пенсионеров.
А народу все неймётся! Уже со всех каналов рассказали, что больше работать и меньше получать, это хорошо и полезно.
Мерзкий народишко Владимиру Владимировичу достался.