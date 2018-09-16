Журналистам удалось дозвониться по номеру телефона, который фигурирует в расследовании Bellingcat по «делу Скрипалей»
Некоторым из позвонивших ответили, что они попали в Минобороны, однако другим сказали, что это минимаркет. Позже по этому номеру перестали брать трубку, пишет ВВС. Номер был указан на печати с пометкой «Сведений не давать» в заявке на выдачу паспорта Александру Петрову. Дозвониться по этому номеру удалось журналистам АВС, Independent, а также The Bell.
Комментарии6
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grashupfer 16 сентября 2018 | 01:27
И ведь не соврали же! В обоих случаях)
georgsemen 16 сентября 2018 | 01:27
Всёпральна! МИНиМаркет ГРУ:
Удушения, отравления, отмывание средств, работа с ядами и изотопами.
Недорого! Оптовым покупателям скидки.
Официально.
Выдаётся кассовый чек и торгово-кассовый ордер.
alexsokoll 16 сентября 2018 | 01:39
georgsemen:
Ещё маккейна раком траванули и наслали ураган на США.
А телефон дурачки оставили, чтоб журналюги звонили.
Теперь всех позвонивших отравят передозом или метиловым спиртом, а остальным в штаны насрут.
gригорьич 16 сентября 2018 | 01:32
Прачечная, хреначечная, минкультуры — некогда великая держава превратилась в буффонаду.
alexsokoll 16 сентября 2018 | 01:44
gригорьич:
Да уж, буффанада - клали болт на санкции, травят всех кого захотят, где угодно и как угодно, а НЕбуффанадные никого поймать не могут.
Дебилы мля.
Маккейна раком траванули, какрамурзу три раза передозом героина, верзилова метиловым спиртом, бабченку резиновыми пулями...
Ужос
Завтра королеву отравят, а педики ничем Путину ответить не могут
:(**
Как жидь?
tks 16 сентября 2018 | 01:41
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять
Или шесть:
Больше ему не съесть,
Он у меня еще маленький!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли прислать перчатки?
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
А вчера поутру
Кенгуру:
- Не это ли квартира
Мойдодыра? -
Я рассердился, да как заору:
- Нет! Это чужая квартира!!!
- А где Мойдодыр?
- Не могу вам сказать...
Позвоните по номеру
Сто двадцать пять.
Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть...
Но только я лег -
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото...
- Провалился в болото?
- Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придете -
Он утонет, утонет в болоте,
Умрет, пропадет
Бегемот!!!
Ох, нелегкая это работа - Из болота тащить бегемота!
© Корней Чуковский