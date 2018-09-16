Журналистам удалось дозвониться по номеру телефона, который фигурирует в расследовании Bellingcat по «делу Скрипалей»

Некоторым из позвонивших ответили, что они попали в Минобороны, однако другим сказали, что это минимаркет. Позже по этому номеру перестали брать трубку, пишет ВВС. Номер был указан на печати с пометкой «Сведений не давать» в заявке на выдачу паспорта Александру Петрову. Дозвониться по этому номеру удалось журналистам АВС, Independent, а также The Bell.