Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевезли на обследование и лечение в Берлин

Спецборт приземлился накануне вечером в немецкой столице. Сам Верзилов пришел в сознание в пятницу, его состояние улучшилось, однако у него по-прежнему сохраняются «бред и галлюцинации», рассказали изданию «Медуза» его близкие. Активист был госпитализирован во вторник в реанимацию. Позже врачи сказали родным, что речь идет об отравлении холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.