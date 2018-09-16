Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевезли на обследование и лечение в Берлин
Спецборт приземлился накануне вечером в немецкой столице. Сам Верзилов пришел в сознание в пятницу, его состояние улучшилось, однако у него по-прежнему сохраняются «бред и галлюцинации», рассказали изданию «Медуза» его близкие. Активист был госпитализирован во вторник в реанимацию. Позже врачи сказали родным, что речь идет об отравлении холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.
Комментарии1
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alexsokoll 16 сентября 2018 | 01:34
Да уж
Перестали кормить трезорку и он вместо приввчных помоев буханул метиловый спирт.
Только сели мы с друзьями
Выпить спирт палёный
Появился .б.
Чёрт зелёный
:))))