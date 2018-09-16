Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник одержал победу над новозеландцем Марком Хантом

Поединок состоялся в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата, который проходил в Москве. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в 1-м раунде. В главном карде московского турнира состоялись еще три боя. Россиянин Алексей Кунченко победил бразильца Тиаго Алвеса. Еще один представитель нашей страны Шамиль Абдурахимов одержал победу над белорусом Андреем Орловским. Поляк Ян Блахович удушающим приемом победил украинца Никиту Крылова.