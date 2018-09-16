Избирательная комиссия Швеции сегодня объявит победителей парламентских и областных выборов

По предварительным данным, отрыв правящей партии от оппозиции минимален.

Шведский избирком планировал сообщить окончательные результаты голосования еще в пятницу, однако подсчет бюллетеней затянулся. Это связанно с тем, что большое число граждан предпочли проголосовать досрочно, незадолго до дня выборов. Кроме того, наблюдатели отмечают высокую явку – в голосовании приняли участие почти 85 процентов населения страны.

По предварительным данным, разрыв между правящим блоком и правоцентристским оппозиционным альянсом составляет десятые доли процента. Крупнейшие политические силы в стране разделяет лишь один мандат в парламенте. У так называемых «красно-зеленых» под предводительством Социал-демократической рабочей партии Швеции в риксдаге 144 места, у правоцентристов — 143.

На значительную часть мест в законодательном собрании страны также претендует националистическая партия «Шведские демократы».