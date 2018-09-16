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00:00, 16 сентября 2018

В Приморском крае сегодня пройдет второй тур губернаторских выборов

Определить главу региона в единый день голосования 9 сентября не удалось.

Второй тур выборов пройдет не только в Приморье, но и еще в трех регионах России, где в Единый день голосования ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов. Но именно в дальневосточном регионе решили не мешкать и назначили голосование на сегодня, не дожидаясь следующего воскресенья как во Владимирской области, Хакасии и на Ямале. Врио губернатора Андрей Тарасенко от «Единой России» получил чуть больше 46% голосов, а второй результат продемонстрировал представитель КПРФ Андрей Ищенко – он собрал почти четверть голосов тех, кто пришел на избирательные участки в прошлое воскресенье. Эксперты отмечают, что сам факт второго тура должен быть услышан в Москве как сигнал о глубинных проблемах в регионе.

В Приморье сегодня будут работать более 1300 избирательных участков. Завершится голосование в 20 часов вечера по местному времени, когда в Москве будет час дня.

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