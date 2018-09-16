В распоряжении сетевого издания «Проект» оказались свидетельства причастности к росспецслужбам Руслана Боширова

Как передает радио СВОБОДА, это файл из информационной системы «Российский паспорт», пристанный на электронную почту «Проекта». Скан документов Боширова «Проект» публикует в своем фейсбуке. Документ содержит ранее не публиковавшуюся фотографию Боширова из российского паспорта, и те же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова, о котором днем ранее сообщала исследовательская группа Bellingcat. На файле Боширова также стоит штамп «Сведений не давать». Власти Великобритании обвиняют Петрова и Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Сами Петров и Боширов в известном интервью отвергли свои связи с российской разведкой, рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии, а в Солсбери находились с туристической целью.