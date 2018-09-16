В распоряжении сетевого издания «Проект» оказались свидетельства причастности к росспецслужбам Руслана Боширова
Как передает радио СВОБОДА, это файл из информационной системы «Российский паспорт», пристанный на электронную почту «Проекта». Скан документов Боширова «Проект» публикует в своем фейсбуке. Документ содержит ранее не публиковавшуюся фотографию Боширова из российского паспорта, и те же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова, о котором днем ранее сообщала исследовательская группа Bellingcat. На файле Боширова также стоит штамп «Сведений не давать». Власти Великобритании обвиняют Петрова и Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Сами Петров и Боширов в известном интервью отвергли свои связи с российской разведкой, рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии, а в Солсбери находились с туристической целью.
Комментарии5
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sskazhenik 16 сентября 2018 | 00:09
И так давно всё ясно...
serge_moro 16 сентября 2018 | 00:10
sskazhenik: Одни спецслужбы плодят профессионалов своего дела, другие смешных и забавных педерастов,или тех кто их имитирует
rabin_tagor 16 сентября 2018 | 00:09
скажите, как важность...
Сенсация!
Кто верил Симоньян, тот и тут не поверит.
А остальным все было ясно еще полгода назад.
А как фимилии Боширова и Петрова - пусть интересуются англичане, мне это без разницы.
komandarm___1968 16 сентября 2018 | 00:10
И номер телефона просто набран на штампе )
mikhail_spb_ 16 сентября 2018 | 00:13
Теперь любой кремлёвский или лубянский киллер в случае провала рискует "прославиться" на весь мир.
Вот, что творится в век информационных технологий!
Это ещё один повод для кремлежуликов отрубить Интернет в России.