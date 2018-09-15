Российский режиссер Алексей Учитель планирует снять новый фильм о Викторе Цое в мае 2019 года
Об этом сам Учитель сообщил перед церемонией открытия кинофестиваля «Послание к человеку». Ранее сообщалось, что фильм Учителя «Цой» расскажет о событиях июля-августа 1990 года, о том, как родные и близкие музыканта везли его тело до Санкт Петербурга после трагической автокатастрофы в Латвии. По словам режиссера, в картине не будет актера, который перевоплотится в Виктора Цоя, но будут звучать его песни.
Комментарии1
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glotov 15 сентября 2018 | 23:59
А не опасно? Как там Няша к Цою относится?