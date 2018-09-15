ООН представила рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития
В перечень вошли 189 государств — 59 высокоразвитых и 38 с низким уровнем развития. Страны оценивались по ряду показателей и Россия оказалась на 49-м месте, после Омана и перед Черногорией. Среднюю продолжительность жизни в России эксперты ООН оценили в 71 год, среднюю продолжительность обучения — в 12 лет, а объем валового национального продукта на душу населения в 24 тысячи долларов. Замыкает рейтинг Нигер.
Комментарии30
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danko_durka 15 сентября 2018 | 23:08
Значит Украина на 188.
kottigr1 15 сентября 2018 | 23:11
danko_durka:
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. Для остальных 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...
danko_durka 15 сентября 2018 | 23:14
kottigr1: 5 детских садиков, 6 котингеров, 7 пивных, 2 вытрезвителя. Лаос. 95.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 23:16
Эстония в этом рейтинге заняла 30-ю строчку, Польша —33-е место, Литва — 35-е место, Латвия —41-е место, Белоруссия — 53-е место и Казахстан — 58-е место. Грузия заняла 70-е место, Азербайджан — 80-е, Армения — 83-е, Украина — 88-е, Узбекистан —105-е место, Туркментстан — 108-е...
neprostotak 15 сентября 2018 | 23:40
rpmcmurphy: «Украина — 88-е»
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Это да. Украина проигрывает по ВПП. Но по показателю средней продолжительности жизни на год больше чем в педеРашке !!!
Так что, троли, сосите дальше!
ПедеРашка оказывается впереди планеты всей по воровству!!!
nelibermot22 15 сентября 2018 | 23:52
"Украина — 88"
Это им тонкий намёк, шо лизать, сосать и прогибаться перед Пиндостаном и Западом (чем они усиленно занимались последнюю пятилетку) теперь надо ещё с углубленной силой и большим энтузиазмом. Мля, только представьте как над хохлами сейчас угарает батько Лукашенко
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 23:52
neprostotak:
А мне какая разница, какой показатель средней продолжительности жизни на Украине? Не знаю как другим, а мне насрать на украинскую продолжительность жизни и на их жизнь, тоже насрать. Вот я на украинские сайты ни разу не заходил, а от украинского отребья, здесь шагу некуда ступить.
alxab 16 сентября 2018 | 00:11
rpmcmurphy:
1. Не знаю как другим, а мне насрать на украинскую продолжительность жизни и на их жизнь, тоже насрать.
2. А вот мне насрать на Курта Волкера
3. пока кто-нибудь не начнёт сбивать американские ракеты, авианосцы и самолёты. Тогда они быстренько насрут в штаны и спрячутся в своих норах.
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Какие-то у вас однотипные комменты сегодня. Что с вами, Патрик? Понос замучил? Впрочем, вы на форуме только этим и занимаетесь. Уже давно...
perectukin 16 сентября 2018 | 00:01
rpmcmurphy:
А кто состовлял рейтинг ?
Наверняка пиндосы ... Чтоб скрыть свою нищету .
gordy 15 сентября 2018 | 23:41
"ООН представила рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития"
Ну что вы: Колобок и от Зайца, и от Медведя, и от Лисы ушёл - но разве он был выше их по уровню развития?
ur_sus 15 сентября 2018 | 23:31
kottigr1:
Недалеко то время, когда большинсво россиян ужаснётся тому, во что превратилсась их страна. Будут вопли, будут стоны, будут слёзы и негодование. Но самое страшное не в этом, самое страшное в том, что будет поздно. На самом деле, УЖЕ ПОЗДНО. Россия распадётся, но перед этимзапад добьётся того, что ЯО РФ перейдёт под международный контроль и будет ликвидировано. Далее, всем понятно...
midnightblues 15 сентября 2018 | 23:43
ur_sus: А ведь как хотели европейцы иметь нормальную Россию,сильную страну,на которую можно было бы положиться
Как британцы мечтали об этом
Им нужно было иметь союзника против Штатов и Китая
но совок выбрал быдлоразвитие в направлении унитаза
danko1 15 сентября 2018 | 23:44
ur_sus: Средняя температура по госпиталю с учетом доходов правящей банды.
Да и то ВВП у нас в основном из добычи природных ресурсов состоит.
antimalin 15 сентября 2018 | 23:54
ur_sus: Россия распадётся, но перед этимзапад добьётся того, что ЯО РФ перейдёт под международный контроль и будет ликвидировано.
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Чего-чего Запад добъется?
Ему бы свои внутренние нерешенные колоссальные проблемы решить.
А про Россию-распадется обычно вещают граждане уже распавшихся стран, типа Грузии и Украины.
Насчет "ЯО РФ перейдёт под международный контроль и будет ликвидировано" - мечтать не вредно, как и бредить под белочкой.
ur_sus 15 сентября 2018 | 23:59
antimalin:
Насчёт "запад добьётся" я, конечно, перегнул. Добиваться особенно и не придётся: когда Пупкина сменит "преемник", то он сдаст российское ЯО просто за возможность сбежать из так и не поднявшейся с колен нетрезвой страны прихватив пяток лярдов зелюными и "домик для уточки". Ему позволят свалить в какую-нить Грецию или на Кипр. Рассеянцев ждёт участь сегодняшних украинцев. Так хорошо?
parasuk_ 15 сентября 2018 | 23:21
danko_durka: Африканский союз уже распахнул объятия для своей блудной сестры украины :)
novyrusich 15 сентября 2018 | 23:25
parasuk_: Россия после Омана. Докатились.
Точно Нигерия в снегах.
parasuk_ 15 сентября 2018 | 23:35
novyrusich: А чем вам оман не нравится? Я вот понять не могу как казахи по уровню жизни украину опередили. Вроде такие же тюрки.
tv_victim 15 сентября 2018 | 23:09
Догоним и перегоним Нигер!
danko_durka 15 сентября 2018 | 23:10
tv_victim: на майдане?
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 23:09
Россия должна была занять первое место, поскольку населена специально выведенными большевиками людьми новой, прогрессивной формации - Гомо Советикус.
danko_durka 15 сентября 2018 | 23:12
mikhail_spb_: если был конкурс гомоков, ты бы занял 2 место! Потому что ты гомак. Вроде, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны, катырка, профиндосить, по скольку.
lager23 15 сентября 2018 | 23:25
danko_durka: Заходит Свинжа_Дурка в бар. Заказывает рюмку водки и стакан сметаны. Водку выпивает, а сметану выливает себе на голову. Так повторяется изо дня в день. Наконец бармен не выдерживает:
— Послушайте, зачем вы выливаете сметану себе на голову?
— Ой, вы знаете, я, когда напьюсь, такая дура, такая дура…
parasuk_ 15 сентября 2018 | 23:13
Позор какой-то, порашкина украинда по уровню жизни с треском проиграла нищей грузии :)
sergo_25_26 15 сентября 2018 | 23:32
Все тролли соревнуются с Украиной которую 300 лет грабили. С вашими дырками в земле надо быть как минимум на 2-3 месте. Дебилы......б.....
parasuk_ 15 сентября 2018 | 23:38
sergo_25_26: ну так забавно посмотреть, как окраина с претензией на быть второй франции безуспешно пытается догнать казахстан по уровню жизни :)
fueaqui 15 сентября 2018 | 23:44
Россия отнесена к группе стран с самым высоким уровнем человеческого развития, по сравнению с прошлым годом индекс РФ увеличился. Полезно-таки сравнивать себя не только с воображаемым идеалом, а с реальностью жизни на нашей планете в целом, и мы видим, что РФ неплохо себя показывает по этому параметру, хотя, конечно, следует работать над тем, чтобы быть еще выше.
philanthrop 15 сентября 2018 | 23:44
Эй россияне! Вы знаете что приносите государству по 2000$ или 140000 Р в месяц? Т.е. средняя семья из мамы, папы и двух детей производит полмиллиона рублей в месяц. Вы это чувствуете?
Я думаю нет, потому что:
а) 24000$ на человека это фейк от госкомстата,
б) 24000$ это не фейк, просто все разворовывается вашим правительством и олигархами,
в) наиболее вероятный отвеи - и то и другое.
neprostotak 16 сентября 2018 | 00:07
ПедеРашка на 49-м, а Украина на 88-м месте из-за уровня ВВП!
По показателям средней продолжительности жизни Украина выше на 0,9 года!!!
Т.е. ВВП в педеРашке в 3 раза выше, а крепостное стадо вкалывая на своего фюррера (уже до 65 лет), живёт на год меньше, чем Украинцы, которые выходят на пенсию в 60 лет!!!
Здесь пруфы hdr.undp . o r g /sites/default/files/2018_human_development_statistical_update . p d f
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В третьем рейхе тоже стадо вкалывало на Шикльгрубера младшего, и хватило их ненадолго. Посмотрим сколько протянет крепостное стадо педеРашки вкалывающее уже 19 лет на пyйла!
dyymm 16 сентября 2018 | 00:14
Бывшая "украина" в рейтинге не обнаружена...