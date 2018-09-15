"ООН представила рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития"

В перечень вошли 189 государств — 59 высокоразвитых и 38 с низким уровнем развития. Страны оценивались по ряду показателей и Россия оказалась на 49-м месте, после Омана и перед Черногорией. Среднюю продолжительность жизни в России эксперты ООН оценили в 71 год, среднюю продолжительность обучения — в 12 лет, а объем валового национального продукта на душу населения в 24 тысячи долларов. Замыкает рейтинг Нигер.