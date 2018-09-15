Прокуратура Петербурга предостерегает организаторов от проведения митинга против повышения пенсионного возраста
Прокуратура Петербурга предостерегает организаторов от проведения на площади Ленина митинга против повышения пенсионного возраста. Акция заявлена на воскресенье. В обращении властей отмечается, что проведение мероприятия в зоне коммунальной аварии может быть небезопасно для его участников. Ранее вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов предлагал провести акцию не в центре города, как настаивают организаторы, а на окраине. Изначально власти согласовали митинг именно на площади Ленина. Но позже Смольный отозвал свое решение, якобы, из-за коммунальной аварии.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 15 сентября 2018 | 23:06
Правительство не понимает, как люди с двумя почками могут жаловаться на недостаток денег.....
danko1 15 сентября 2018 | 23:33
tv_victim: А Прокуратура даже с Конституцией не знакома.
Одни тупицы повсюду. Надо питерцам Конституцию в Прокуратура принести. Пусть почитают.
master_superanalitik 15 сентября 2018 | 23:14
С пенсиями вопрос решенный. Нужно принять это как должное, так как враг не дремлет и пытается давить Россию по всем фронтам. Мы все должны быть готовы ради величия России перейти на подножный корм, но не должны уступить ворогам, западным гомикам и педикам ни пяди родной земли в Грузии, на Украине, Молдавии и Прибалтике с Польшей.
echo2011 15 сентября 2018 | 23:51
master_superanalitik: Еще Сирию забыл упомянуть...
aleks50 Алексей Клубников 15 сентября 2018 | 23:14
Авария у них головного мозга.
wasielna 15 сентября 2018 | 23:45
Возмутительно!
vor_on 15 сентября 2018 | 23:57
совсем распустились холопы, вам крестного хода мало?