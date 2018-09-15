Прокуратура Петербурга предостерегает организаторов от проведения митинга против повышения пенсионного возраста

Прокуратура Петербурга предостерегает организаторов от проведения на площади Ленина митинга против повышения пенсионного возраста. Акция заявлена на воскресенье. В обращении властей отмечается, что проведение мероприятия в зоне коммунальной аварии может быть небезопасно для его участников. Ранее вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов предлагал провести акцию не в центре города, как настаивают организаторы, а на окраине. Изначально власти согласовали митинг именно на площади Ленина. Но позже Смольный отозвал свое решение, якобы, из-за коммунальной аварии.