Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»
Таким образом спецпредставитель США По Украине прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в покушении на Скрипалей. Петров и Боширов отвергли свои связи с российской разведкой, рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии, а в Солсбери находились с туристической целью.
Комментарии36
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danko_durka 15 сентября 2018 | 23:05
А Украина потеряла, товарищ куратор волкер. Недоработка.
kottigr1 15 сентября 2018 | 23:09
danko_durka: Зря так смеется Курт Волкер над РФ, слушая рассказы двух парней связанных тесной дружбой, сотрудников российских спецслужб.. Далеко не все ГРУшники имеют склонность к гомосексуализму.. Есть ведь ещё и ФСБ..
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 23:12
Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»...
Серьёзно? А вот мне насрать на Курта Волкера и на то, рад он на данный момент или не рад.
danko_durka 15 сентября 2018 | 23:16
rpmcmurphy: а Петр Порашенко все таки успел пожаловаться. Вот свин.
lager23 15 сентября 2018 | 23:38
danko_durka: danko_durka:
Дурка — глубоко законспирированный коклотроль, 2 свиноногих бандикута и 5 пучеглазых долгопятов, одним словом — Свинжа!
antimalin 15 сентября 2018 | 23:45
Миссия Курта Волкера, спецпредставителя госдепа США по Украине, с треском провалилась.
Это очевидный факт, вернее, констатация факта
Он ничего не решил и не урегулировал на Украине.
А еще год назад в Киеве на него чуть ли не молились.
Дает бесконечные интервью прессе, а результат его работы - пшик.
Пшик Волкер был подвергнут обструкции в России.
Его идеи не нашли ни у кого поддержки, кроме как у киевского правящего коррумпированного олигархата.
Карательной операции под маской голубых касок ООН в Донбассе не будет.
jacknichols 16 сентября 2018 | 00:05
antimalin:
Антималин-Киркорова была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет
gonduras_on_colima 15 сентября 2018 | 23:54
lager23: Это да, Свинжа может назвать себя хоть Герцогом Кентерберийским, и всё равно впитавшийся намертво в ватную голову говностиль его выдаст более, чем полностью.
kottigr1 15 сентября 2018 | 23:16
rpmcmurphy: Вот-вот.. Такие только срать везде и умеют.. Всю Россию уже загадили..
beregov_net 15 сентября 2018 | 23:44
rpmcmurphy: Было бы насрать , ты бы не комментил ) а тем временем Курт Волкер о твоём существовании даже не подозревает
danko1 15 сентября 2018 | 23:54
beregov_net: Тут по Дождю подметили, что "туристов" и Симоньян ни разу не показали вместе. Похоже, что этих "туристов" отдельно где-то снимали, а потом Марго с вопросами подклеили.
Мало того, что Захарова с Путиным во вранье в очередной раз попались, так Захарова потом перекинулась на то, что их с липовыми паспортами незаконно уличили.
Забыла, что Путин о материалах на Клинтон сказал, что не важно как они добыты, а важно, что там написано. Там было вмешательство в выборы другого государства, а тут раскрыта враньё о российских преступниках.
dictvena 15 сентября 2018 | 23:45
rpmcmurphy: Скажите rpmcmurphy, ответил Курт Волкер, что я на него срать побрезгаю.
gonduras_on_colima 15 сентября 2018 | 23:51
// Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора» //
Есть уточнение: сортирного юмора, а в остальном всё верно.
rpmcmurphy: // А вот мне насрать на Курта Волкера и на то, рад он на данный момент или не рад. //
Удило ватное, если он насрёт на тебя, то ты забудешь, как тебя зовут.
antimalin: // Миссия Курта Волкера, спецпредставителя госдепа США по Украине, с треском провалилась.
Это очевидный факт, вернее, констатация факта //
Пока что очевидных факта ровно два - ты гермафродит и мозговой ампутант.
Политика Волкера как представителя Госдепа заключается в том, что Путирашке нужно щемить бейцы, и это всё воплощается в жизнь.
Так что, удило, убейся головой об стену.
eniro 16 сентября 2018 | 00:01
rpmcmurphy: И вы не одинок. Много пока в России народа, которому не только на Волкера, но и на Путина(в свете последних данных), Медведева, Силуанова.. насрать. Как им "дороги" депутаты, сенаторы, губернаторы... их распоряжения, указы, постановления,- я думаю, вы догадались.
zurich_106 15 сентября 2018 | 23:39
danko_durka: дурак ты зачем Шарикова на автатр поставил, это же как масло масляное.
zurich_106 15 сентября 2018 | 23:45
Ясное дело - Курт Волкер смеется над Кремлем, на самом деле всё намного серьезнее, Путин с каким-то диким остервенением пытается распилить сук на котором сидит. Лондон это то самое место где его кошельки годами отмывают ворованные в России миллиарды.
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 23:07
Да уж, выступление этих "бизнесменов средней руки" можно считать едкой сатирой на кремлёвско-лубянских штирлицев!
По его мотивам вполне можно снять комедию в стиле "Джонни Инглиша".
danko_durka 15 сентября 2018 | 23:18
mikhail_spb_: да уж вероятно, возможно, вероятно, вроде, мильтоны, кадырка, пролонгация, профиндосить. Едкой. Считать. Юморной.
master_superanalitik 15 сентября 2018 | 23:07
Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»
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Смеется тот, кто смеется последним. А потому время сейчас работает на Россию, а американцы достали уже весь цивилизованный и не очень цивилизованный Мир, а значит будет такое время, когда у нас будут все в ногах ползать, а мы на всех будем плевать.
vilingrad 15 сентября 2018 | 23:12
master_superanalitik: Нет, ты тупее Золотова, Петрова и Боширова, одновременно. Горжусь, что в стране есть такие "идиоты в квадрате"(с)
igorkot____1 15 сентября 2018 | 23:16
master_superanalitik: А потому время сейчас работает на Россию
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Это сразу заметно! Му-ха-ха......!
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а американцы достали уже весь цивилизованный и не очень цивилизованный
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По Фрейду это называется проекция. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.
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а значит будет такое время, когда у нас будут все в ногах ползать, а мы на всех будем плевать.
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Ага! Сакральная и неосуществимая ватная мечта. Твои не рожденные, ватные дети будут жить при коммунизме. ))))))
sergo_25_26 15 сентября 2018 | 23:18
master_superanalitik: мечты идиотов.
xxxapek 15 сентября 2018 | 23:50
master_superanalitik:
у нас будут все в ногах ползать, а мы на всех будем плевать
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Мечта холопа
dsa_dsf 16 сентября 2018 | 00:13
master_superanalitik: конешн время работает на россию - вон пенсам уже по пять лет путин накинул, кушай необляпайся
nepeanois 15 сентября 2018 | 23:08
честь, совесть, человеческое достоинство, но не чувство юмора
vilingrad 15 сентября 2018 | 23:10
Американское чувство юмора? Эта убогая возня российских спецолухов- чувство юмора?
novyrusich 15 сентября 2018 | 23:13
vilingrad: как это нет чувства юмора?
А вот это что?
Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов
podwodnik 15 сентября 2018 | 23:12
Хороший юмор - применение боевого хим.оружия в другой стране. Скорее потеряли разум чем чувство юмора.
sergo_25_26 15 сентября 2018 | 23:21
ржут кому не лень. Бессовестные. Кстати мне тоже не лень.
fresh_breeze 15 сентября 2018 | 23:26
Хорошо, что я в этом году не был в Британии. А то мог приехать в стёганой куртке и купить там в подарок духи "Нина Риччи".
Опять же с детства мне нравится красивая архитектура, поэтому могло бы и в Солсбери занести, где я пока не был.
И если после всего этого, уезжая домой, я, стоя в очереди в аэропорту, посмел бы вспотеть — меня бы тут же уложили фэйсом в пол, после чего моя семья не знала бы, где я нахожусь, точно так же, как родственники Юлии Скрипаль до сих пор не знают не только этого, но и вообще, жива ли она.
ЗЫ:
Опасно стало потеть заграницей, особенно, если ты мужского пола и прибыл из России; в этом случае пот на твоём лице отождествляется с удостоверением сотрудника ГРУ в кармане твоей стёганой куртки.
lager23 15 сентября 2018 | 23:44
fresh_breeze: Опасно стало потеть заграницей, особенно, если ты мужского пола и прибыл из России
////////
чем сеять паранойю, вы главное обратные билеты одновременно на два рейса не берите и всё будет хорошо!
beregov_net 15 сентября 2018 | 23:48
fresh_breeze: Эти двое любителей архитектуры первый раз были в Британии и не пошли смотреть БигБэн , не пошли на Пикаддилли , а попёрлись за 200 км в Солсбери , два раза , как раз во время отравления , при чём в Солсбери их засняли в протвоположной стороне от собора , в районе где жил Скрипаль
glotov 16 сентября 2018 | 00:11
beregov_net: podwodnik: БигБэн - позорная эклектика, Собор св. Павла - долгострой и подражательство. Собор в Солсбери - реально один из лучших памятников английской архитектуры. Я именно с него рекомендовал бы знакомство с Англией. После кромлеха в Стоунхендже.
sergilio 15 сентября 2018 | 23:29
Ну, да! Обхохочешься.
zeplin 15 сентября 2018 | 23:45
Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»
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На самом деле это Курт Вокер не потерял чувство юмора, ведь взрослых всегда забавляют детские шалости.
Что для детей серьёзно и важно, то для взрослых смешно.
mikluho_m 15 сентября 2018 | 23:45
Расия? А это где?^^