// Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора» //

Таким образом спецпредставитель США По Украине прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в покушении на Скрипалей. Петров и Боширов отвергли свои связи с российской разведкой, рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии, а в Солсбери находились с туристической целью.