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23:01, 15 сентября 2018

Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»

Таким образом спецпредставитель США По Украине прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в покушении на Скрипалей. Петров и Боширов отвергли свои связи с российской разведкой, рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии, а в Солсбери находились с туристической целью.

Комментарии

36

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danko_durka 15 сентября 2018 | 23:05

А Украина потеряла, товарищ куратор волкер. Недоработка.

kottigr1 15 сентября 2018 | 23:09

danko_durka: Зря так смеется Курт Волкер над РФ, слушая рассказы двух парней связанных тесной дружбой, сотрудников российских спецслужб.. Далеко не все ГРУшники имеют склонность к гомосексуализму.. Есть ведь ещё и ФСБ..

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 23:12

Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»...

Серьёзно? А вот мне насрать на Курта Волкера и на то, рад он на данный момент или не рад.

danko_durka 15 сентября 2018 | 23:16

rpmcmurphy: а Петр Порашенко все таки успел пожаловаться. Вот свин.

lager23 15 сентября 2018 | 23:38

danko_durka: danko_durka:
Дурка — глубоко законспирированный коклотроль, 2 свиноногих бандикута и 5 пучеглазых долгопятов, одним словом — Свинжа!

antimalin 15 сентября 2018 | 23:45

Миссия Курта Волкера, спецпредставителя госдепа США по Украине, с треском провалилась.
Это очевидный факт, вернее, констатация факта
Он ничего не решил и не урегулировал на Украине.
А еще год назад в Киеве на него чуть ли не молились.
Дает бесконечные интервью прессе, а результат его работы - пшик.
Пшик Волкер был подвергнут обструкции в России.
Его идеи не нашли ни у кого поддержки, кроме как у киевского правящего коррумпированного олигархата.
Карательной операции под маской голубых касок ООН в Донбассе не будет.

jacknichols 16 сентября 2018 | 00:05

antimalin:
Антималин-Киркорова была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет

gonduras_on_colima 15 сентября 2018 | 23:54

lager23: Это да, Свинжа может назвать себя хоть Герцогом Кентерберийским, и всё равно впитавшийся намертво в ватную голову говностиль его выдаст более, чем полностью.

kottigr1 15 сентября 2018 | 23:16

rpmcmurphy: Вот-вот.. Такие только срать везде и умеют.. Всю Россию уже загадили..

beregov_net 15 сентября 2018 | 23:44

rpmcmurphy: Было бы насрать , ты бы не комментил ) а тем временем Курт Волкер о твоём существовании даже не подозревает

danko1 15 сентября 2018 | 23:54

beregov_net: Тут по Дождю подметили, что "туристов" и Симоньян ни разу не показали вместе. Похоже, что этих "туристов" отдельно где-то снимали, а потом Марго с вопросами подклеили.
Мало того, что Захарова с Путиным во вранье в очередной раз попались, так Захарова потом перекинулась на то, что их с липовыми паспортами незаконно уличили.
Забыла, что Путин о материалах на Клинтон сказал, что не важно как они добыты, а важно, что там написано. Там было вмешательство в выборы другого государства, а тут раскрыта враньё о российских преступниках.

dictvena 15 сентября 2018 | 23:45

rpmcmurphy: Скажите rpmcmurphy, ответил Курт Волкер, что я на него срать побрезгаю.

gonduras_on_colima 15 сентября 2018 | 23:51

// Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора» //

Есть уточнение: сортирного юмора, а в остальном всё верно.

rpmcmurphy: // А вот мне насрать на Курта Волкера и на то, рад он на данный момент или не рад. //
Удило ватное, если он насрёт на тебя, то ты забудешь, как тебя зовут.

antimalin: // Миссия Курта Волкера, спецпредставителя госдепа США по Украине, с треском провалилась.
Это очевидный факт, вернее, констатация факта //
Пока что очевидных факта ровно два - ты гермафродит и мозговой ампутант.
Политика Волкера как представителя Госдепа заключается в том, что Путирашке нужно щемить бейцы, и это всё воплощается в жизнь.
Так что, удило, убейся головой об стену.

eniro 16 сентября 2018 | 00:01

rpmcmurphy: И вы не одинок. Много пока в России народа, которому не только на Волкера, но и на Путина(в свете последних данных), Медведева, Силуанова.. насрать. Как им "дороги" депутаты, сенаторы, губернаторы... их распоряжения, указы, постановления,- я думаю, вы догадались.

zurich_106 15 сентября 2018 | 23:39

danko_durka: дурак ты зачем Шарикова на автатр поставил, это же как масло масляное.

zurich_106 15 сентября 2018 | 23:45

Ясное дело - Курт Волкер смеется над Кремлем, на самом деле всё намного серьезнее, Путин с каким-то диким остервенением пытается распилить сук на котором сидит. Лондон это то самое место где его кошельки годами отмывают ворованные в России миллиарды.

mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 23:07


Да уж, выступление этих "бизнесменов средней руки" можно считать едкой сатирой на кремлёвско-лубянских штирлицев!
По его мотивам вполне можно снять комедию в стиле "Джонни Инглиша".

danko_durka 15 сентября 2018 | 23:18

mikhail_spb_: да уж вероятно, возможно, вероятно, вроде, мильтоны, кадырка, пролонгация, профиндосить. Едкой. Считать. Юморной.

master_superanalitik 15 сентября 2018 | 23:07


Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»
==================
Смеется тот, кто смеется последним. А потому время сейчас работает на Россию, а американцы достали уже весь цивилизованный и не очень цивилизованный Мир, а значит будет такое время, когда у нас будут все в ногах ползать, а мы на всех будем плевать.

vilingrad 15 сентября 2018 | 23:12

master_superanalitik: Нет, ты тупее Золотова, Петрова и Боширова, одновременно. Горжусь, что в стране есть такие "идиоты в квадрате"(с)

igorkot____1 15 сентября 2018 | 23:16

master_superanalitik: А потому время сейчас работает на Россию
******************************************
Это сразу заметно! Му-ха-ха......!
---------------------------------------------------------------

а американцы достали уже весь цивилизованный и не очень цивилизованный
****************************
По Фрейду это называется проекция. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.
__________________________________________________
а значит будет такое время, когда у нас будут все в ногах ползать, а мы на всех будем плевать.
*******************************************************
Ага! Сакральная и неосуществимая ватная мечта. Твои не рожденные, ватные дети будут жить при коммунизме. ))))))

sergo_25_26 15 сентября 2018 | 23:18

master_superanalitik: мечты идиотов.

xxxapek 15 сентября 2018 | 23:50

master_superanalitik:

у нас будут все в ногах ползать, а мы на всех будем плевать
———————————————————————————————
Мечта холопа

dsa_dsf 16 сентября 2018 | 00:13

master_superanalitik: конешн время работает на россию - вон пенсам уже по пять лет путин накинул, кушай необляпайся

nepeanois 15 сентября 2018 | 23:08

честь, совесть, человеческое достоинство, но не чувство юмора

vilingrad 15 сентября 2018 | 23:10

Американское чувство юмора? Эта убогая возня российских спецолухов- чувство юмора?

novyrusich 15 сентября 2018 | 23:13

vilingrad: как это нет чувства юмора?
А вот это что?

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов

podwodnik 15 сентября 2018 | 23:12

Хороший юмор - применение боевого хим.оружия в другой стране. Скорее потеряли разум чем чувство юмора.

sergo_25_26 15 сентября 2018 | 23:21

ржут кому не лень. Бессовестные. Кстати мне тоже не лень.

fresh_breeze 15 сентября 2018 | 23:26

Хорошо, что я в этом году не был в Британии. А то мог приехать в стёганой куртке и купить там в подарок духи "Нина Риччи".
Опять же с детства мне нравится красивая архитектура, поэтому могло бы и в Солсбери занести, где я пока не был.

И если после всего этого, уезжая домой, я, стоя в очереди в аэропорту, посмел бы вспотеть — меня бы тут же уложили фэйсом в пол, после чего моя семья не знала бы, где я нахожусь, точно так же, как родственники Юлии Скрипаль до сих пор не знают не только этого, но и вообще, жива ли она.

ЗЫ:
Опасно стало потеть заграницей, особенно, если ты мужского пола и прибыл из России; в этом случае пот на твоём лице отождествляется с удостоверением сотрудника ГРУ в кармане твоей стёганой куртки.

lager23 15 сентября 2018 | 23:44

fresh_breeze: Опасно стало потеть заграницей, особенно, если ты мужского пола и прибыл из России
////////
чем сеять паранойю, вы главное обратные билеты одновременно на два рейса не берите и всё будет хорошо!

beregov_net 15 сентября 2018 | 23:48

fresh_breeze: Эти двое любителей архитектуры первый раз были в Британии и не пошли смотреть БигБэн , не пошли на Пикаддилли , а попёрлись за 200 км в Солсбери , два раза , как раз во время отравления , при чём в Солсбери их засняли в протвоположной стороне от собора , в районе где жил Скрипаль

glotov 16 сентября 2018 | 00:11

beregov_net: podwodnik: БигБэн - позорная эклектика, Собор св. Павла - долгострой и подражательство. Собор в Солсбери - реально один из лучших памятников английской архитектуры. Я именно с него рекомендовал бы знакомство с Англией. После кромлеха в Стоунхендже.

sergilio 15 сентября 2018 | 23:29

Ну, да! Обхохочешься.

zeplin 15 сентября 2018 | 23:45

Курт Волкер «рад, что Россия не потеряла чувства юмора»
————————————————————-
На самом деле это Курт Вокер не потерял чувство юмора, ведь взрослых всегда забавляют детские шалости.
Что для детей серьёзно и важно, то для взрослых смешно.

mikluho_m 15 сентября 2018 | 23:45

Расия? А это где?^^

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