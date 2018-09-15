В распоряжении сайта «Проект» оказался документ, подтверждающий причастность к российским спецслужбам Боширова...

В распоряжении сайта «Проект» оказался документ, подтверждающий причастность к российским спецслужбам Руслана Боширова. Это файл из информационной системы «Российский паспорт», он был прислан на электронную почту «Проекта» proekt.media@protonmail.com. Документ содержит ранее не публиковавшуюся фотографию Боширова из российского паспорта и на ней изображен тот же человек, который обвиняется Великобританией в отравлении Скрипалей. На документе стоят те же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова. На файле Боширова также стоит штамп «Сведений не давать». Власти Великобритании обвиняют Петрова и Боширова в отравлении сергея и Юлии Скрипалей.