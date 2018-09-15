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23:00, 15 сентября 2018

В распоряжении сайта «Проект» оказался документ, подтверждающий причастность к российским спецслужбам Боширова

В распоряжении сайта «Проект» оказался документ, подтверждающий причастность к российским спецслужбам Руслана Боширова. Это файл из информационной системы «Российский паспорт», он был прислан на  электронную почту «Проекта» proekt.media@protonmail.com. Документ содержит ранее не публиковавшуюся фотографию Боширова из российского паспорта и на ней изображен тот же человек, который обвиняется Великобританией в отравлении Скрипалей. На документе стоят те же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова. На файле Боширова также стоит штамп «Сведений не давать». Власти Великобритании обвиняют Петрова и Боширова в отравлении сергея и Юлии Скрипалей.

Комментарии

38

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master_superanalitik 15 сентября 2018 | 23:04


Я считают, что каждый гражданин России должен быть агентом российских спецслужб, чтобы было легче бороться с теми, кто вместе с англичанкой Терезой Мэй гадят любимой Родине.

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 23:08

В распоряжении сайта «Проект» оказался документ, подтверждающий причастность к российским спецслужбам Боширова...

Брехня.

ivfn 15 сентября 2018 | 23:12

rpmcmurphy: Для настроения
//Минутка истинной либеральной правды. СМИ опубликовали удостоверение Петрова и Боширова //
https://anti-chief.livejournal.com/2829491.html

zurich_106 15 сентября 2018 | 23:26

ivfn: https://twitter.com/Reevellp/status/1040767895205236736

zurich_106 15 сентября 2018 | 23:36

поварят жалко - глупо оправдывать убийц, но служба их обязывает тупить и тупить, а разоблачающих фактов все больше и больше

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 23:40

У меня во дворе жил один парень с родителями, лет на десять младше меня, после института пошёл в полицию, а через лет пять, он переучивался и теперь служит в ФСБ, так об этом все его знакомые и родственники знают. Если бы Петров и Васечкин были фсбшниками, то грязножопые журналисты давно бы взяли интервью, у кого-нить из их близких.

zurich_106 15 сентября 2018 | 23:47

rpmcmurphy: не тупи

ivfn 15 сентября 2018 | 23:46

zurich_106:
Зашел на этот сайт Проект. Это самое дебильное то что есть в тырнете!!!!!

serge_moro 16 сентября 2018 | 00:04

ivfn: Одни спецслужбы плодят профессионалов своего дела, другие смешных и забавных педерастов,или тех кто их имитирует

zurich_106 16 сентября 2018 | 00:13

ivfn: самое дебильное в тырнете это ваша фабрика троллей

kottigr1 15 сентября 2018 | 23:14

rpmcmurphy: Поражает тупизна российских спецслужб. Выдавать загранпаспорта своим сотрудникам с одной серией с близкими номерами, гражданские паспорта делать в одном и том же УФМС, а контактным телефоном оставлять телефон отдела кадров ГРУ - это главный приз в номинации премии Дарвина.. !
Отправляли бы сразу на задания в буденновке со звездой и балалайкой под мышкой..

gotoviy_emigrant 15 сентября 2018 | 23:24

kottigr1: а так и делают

gordy 15 сентября 2018 | 23:37

Не важно, что вы там нашли, важно, что вы больше никогда их не увидите?

kara 15 сентября 2018 | 23:32

kottigr1: а вас не поражает тупизна Британии?
то это псевдонимы, но нам их впаривают как настоящих?

gonduras_on_colima 15 сентября 2018 | 23:38

kottigr1: Здесь я с вами не соглашусь - такая работа спецслужб вполне логична.
Все документы на всемирно известные фамилии этих двух голубков - это документы прикрытия. Совершенно официальный термин практически любой спецслужбы в мире. И практика, стоящая за этим термином, тоже.
Документы выдают настоящие, но на фейковую личность.
На выдачу каждого документа положено формировать личное дело, которое щас модно называть файлом.
И что бы вы предложили задвинуть в этой файл Боширову например, в качестве свидетельства о рождении? И так все остальная первичка.
Поэтому в таких спецделах это первичка отсутствует, а работают с ними исключительно пиплы из той же команды, что и рыбкаки, с которыми ухует дуэт Лилипутиных.
На все отделения этого самого уфмс коллег рыбаков не напасёшься, поэтому для этой хитрой работы обычно выделяются единичные подразделения со специально подобранными кадрами.
Что до телефонов, то они обязательны.
Для спецслужбистов под прикрытием в их соответствующих личных делах обязательно есть контактный телефон - это оперативный номер соответствующей конторы.
И да, эти личные дела не рассчитаны на то, что их увидит кто-то посторонный, и лажа случилась именно в этом.
Ну, как-то так.

sergo_25_26 15 сентября 2018 | 23:23

rpmcmurphy: бородку пора подравнять. Да и вшей заодно потрави. Петя.

drillerthriller 15 сентября 2018 | 23:50

sergo_25_26: это "петя" больше всего в жизни боится быть обмазанным свиной кровью. Тогда райские гурии "петю" не полюбят.

ze_danil 15 сентября 2018 | 23:29

rpmcmurphy: ну это да, скорее всего фуфло, на скорую руку состряпанное

и не потому что так вата говорит, а просто что это за херь "Сайт «Проект»"? Цуко он даже гуглом не ищется. Едва ли кто-то что-то туда бы прислал если бы даже захотел

bi6f00t 15 сентября 2018 | 23:34

ze_danil: Плохо искали: https://www.proekt.media/m/

ivfn 15 сентября 2018 | 23:50

ze_danil:
Есть такой сайт . Это самое дебильное то что есть в тырнете. Наркоши или дебилы резвятся. Сейчас найду
Я в ФБ смотрел
https://www.facebook.com/www.proekt.media/

podwodnik 15 сентября 2018 | 23:19

master_superanalitik: Я считают, что каждый гражданин России должен быть агентом российских спецслужб ... .

И именно с такими фото в паспорте как на Вашем аватаре. То ли российский шпион, то ли шимпанзе в кепке.

tv_victim 15 сентября 2018 | 23:24

master_superanalitik: Не, против кремля не попрешь....

grigol331 15 сентября 2018 | 23:34

master_superanalitik: Я считают, что каждый гражданин России должен быть агентом российских спецслужб
_____
И обязательно штатным, ну, чтобы ихняя пенсионная реформа шла лесом.
Патриот, уйди на пенсию с выпускного!

(комментарий скрыт)

splin2 15 сентября 2018 | 23:06

Солсберецкая парочка.))

vilingrad 15 сентября 2018 | 23:07

Мда. Топорная работа. Вовка и собственные органы разолбал:)

gригорьич 15 сентября 2018 | 23:43

vilingrad: с Кабаевой?

tv_victim 15 сентября 2018 | 23:22

Дело ясное, что дело темное!

kara 15 сентября 2018 | 23:25

отпечатки пальцев где?!

alladinov_03 15 сентября 2018 | 23:37

kara: «отпечатки пальцев где?!»

В Караганде. Неужели ты, вонючка, даже этого не всасываешь? Только у прапорщика берешь, да?

kara 16 сентября 2018 | 00:11

alladinov_03: а что бесится? спокойней! понимаете,что все эти публикации, это фуфло, это часть информационной войны, где кстати Эхо активно играет на стороне противника,как бы отмывая информацию.
21 век, они могут слить GPS треки с телефонов подателей документов на анкеты, как и их путь по Британии. А вместо этого инфошум.

sergo_25_26 15 сентября 2018 | 23:27

Спецура гомосековая. Облажались как пятиклашки. Чему их там в спец школах только учат. Видать спать в одной кровати.

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 23:28

Опять спалились чекисты. Все у них дырявое. Кругом глупость и путинский развал.

ivfn 15 сентября 2018 | 23:52

alex_melnikov:
Зашел на этот сайт Проект. Это самое дебильное то что есть в тырнете!!!!!
То ли наркоши ,то ли дебилы резвятся

fantforbarbi 15 сентября 2018 | 23:30

А никого в это

nina51 15 сентября 2018 | 23:33

Им прислали, ну понятно. Не понятно другое, почему у Минкина на главной странице сайта рога растут )))

fantforbarbi 15 сентября 2018 | 23:34

А никого в этой истории не удивил 1 факт. Итак,есть исполнители,дано задание,выдан яд. Яд нанесен на ручку. Скрипали травятся,но ( Слава Богу) выживают. Включайте логику....Исполнители выполнили приказ.

(комментарий скрыт)

gригорьич 15 сентября 2018 | 23:38

Служивый человек. Надо бы ему даровать дворянство. Месье де Боширов звучит знатно.

andrang2 15 сентября 2018 | 23:43

Скоро ли будет реализован проект "Путин - продолжатель дела Каддафи"?

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