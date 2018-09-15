Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят провокации

с применениям отравляющих веществ. Об этом сообщил руководитель российского Центра по

примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«По информации, поступающей в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб,

боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям

с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в

использовании химического оружия против мирных граждан», — указал он.

По словам Савченко, в населенный пункт Басанкуль боевиками группировки «Хайат

Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ) доставлены несколько емкостей с

хлором.