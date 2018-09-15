Боевики в провинции Идлиб готовят провокации с отравляющими веществами — Центр примирения
Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят провокации
с применениям отравляющих веществ. Об этом сообщил руководитель российского Центра по
примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
«По информации, поступающей в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб,
боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям
с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в
использовании химического оружия против мирных граждан», — указал он.
По словам Савченко, в населенный пункт Басанкуль боевиками группировки «Хайат
Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ) доставлены несколько емкостей с
хлором.
Комментарии5
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ura_123 15 сентября 2018 | 22:10
Да уж месяц прошёл как должны были применить... что то в МО РФ пошло не так )))
seryj_wolk 15 сентября 2018 | 22:16
ura_123: У рфиков - полоса неудач. Поэтому сейчас они тянут с применением ОВ. Знают, что американцы не шутят и будут бросаться крылатыми ракетами, а от этого будет больно.
aallttoo 15 сентября 2018 | 22:13
Центр примирения, который мирно бомбит мирное население.
Мир - это война.
Правда- это ложь.
edun1952 15 сентября 2018 | 22:39
aallttoo: Асадомазохизм ...
compare 15 сентября 2018 | 22:29
это что.фишка такая: каждую неделю анонсировать асадовскую атаку? так и некоторые "хенералы",начнут понедельно призывать на "бой кулачковый" всех,кто им не нравится...