Папа римский призвал мафию отказаться от насилия и преступлений
Он сказал это в своей речи во время своего пасторского визита на Сицилию, — рассказал «Эху» корреспондент ТАСС в Ватикане Алексей Букалов.
Ранее папа римский призывал людей не бояться мафии и отказаться от покрывания преступлений.
Комментарии9
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buzukin1905 15 сентября 2018 | 22:08
А также призвал католических священников отказаться от педофилии...
beliy_negr 15 сентября 2018 | 22:16
buzukin1905: Снял с языка...
Сомневаюсь что от этих духовных скреп они откажутся.
stopkran1969 15 сентября 2018 | 22:32
beliy_negr: так ты до этого облизывал или отсасывал, что с языка снял?
edun1952 15 сентября 2018 | 22:10
Хорошо Москва,Кремль,Путин не католики...
igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 22:14
Мафия на предложение папы ответила : предлагаем отказаться от бога , а все пожертования передавать нам!
vor_on 15 сентября 2018 | 22:15
наивный Папа... им даже Варфоломей не указ
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 22:20
Не туда Папа римский поехал с христианскими призывами к мафии.
В Россию ему надоть. В Москву. В Кремль.
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 22:29
Призывали волков ягнятинку не кушать и теперь они - ну, раз аж сам папа сказал - будем одной только травкой питаться да росу с цветочков пить..
stopkran1969 15 сентября 2018 | 22:35
Кирюха своих наоборот собирает на новый поход за бабосами